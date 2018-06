La CGT destacó la "contundencia fenomenal" del paro

Las máximas autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) resaltaron ayer la "contundencia fenomenal" que alcanzó el paro convocado para este lunes "en todo el país" y exhortaron al Gobierno a brindar "respuestas" a los reclamos de central obrera.

Los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, escoltados por otros miembros del Consejo Directivo de la entidad, dijeron en una conferencia de prensa que la medida de fuerza llevada adelante en rechazo de las políticas que impulsa la Casa Rosada registró un "altísimo acatamiento".

También te puede interesar: Macri: "Los paros no contribuyen a nada, no suman"

Los gremios santafesinos reclamaron un "cambio radical" de las políticas del gobierno

Pago de pensiones sociales Ley 5110, excombatientes de Malvinas, expresos políticos y madres



En la sede de la entidad, en Azopardo al 800, Daer, Schmid y Acuña salieron al cruce de los funcionarios nacionales que dijeron que éste se trataba de un paro "político" e incluso consideraron que el Partido Justicialista (PJ) estaba detrás de la huelga, y subrayaron que el nivel de adhesión registrado demuestra el "fracaso" de las políticas oficiales.



"Éste ha sido un paro nacional de un nivel de acatamiento altísimo. Un paro generalsignifica el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política", sostuvo Schmid, que agregó que la CGT agotó "todas las instancias para poder encontrar alternativas" antes de convocar a la huelga.



Asimismo, enfatizó que la iniciativa no estuvo "embanderada detrás de ninguna cuestión partidaria", después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y otros funcionarios nacionales manifestaran que esta medida de fuerza estaba motorizada por un "sesgo político".

Schmid cuestionó al Gobierno por el "desorden económico" que, según dijo, afecta por estos días a la Argentina y remarcó: "Para que nadie tenga dudas, paramos para poder seguir trabajando", al tiempo que le respondió al ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, que estimó que la huelga tendrá un costo de casi 29.000 millones de pesos para la Argentina.



"Se perdieron once mil millones de dólares en la Argentina -en las últimas semanas- sin que hubiera un paro general. Entonces, ߤe quién es la responsabilidad de eso? ß„e la CGT?", retrucó el líder sindical.

También te puede interesar: La provincia es líder de exportaciones argentinas de miel a granel

​​Autopista: la provincia instalará un sistema de control de tránsito inteligente

¿Cuáles son los alimentos que más aumentaron en la Provincia?



Daer, por su parte, consideró que las políticas que impulsa el Gobierno de Macri "ya sucedieron en nuestro país y tuvieron desenlaces maliciosos para sectores amplios de la sociedad", al explicar también los motivos que llevaron a la CGT a impulsar un tercer paro nacional contra el Gobierno de Macri.



En la misma conferencia de prensa, de la que tomó parte también el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), Víctor Báez, de visita en Buenos Aires, Acuña exigió al Gobierno "respuestas" a las demandas que le plantea la CGT.



Acuña consideró que las instancias de diálogo que propone el macrismo "no sirven de nada si no llegan las respuestas" que la central obrera le reclama a la Casa Rosada. Asimismo, recordó las cinco exigencias que la CGT planteó sin haber recibido el eco esperado de parte del Gobierno.



"Claro que el paro no soluciona, lo que soluciona los problemas de la gente son las respuestas que debe dar el Gobierno y no las da", insistió, y agregó: "Ésta es una nueva oportunidad que tiene el Gobierno de reconocer, tener la humildad y sensibilidad de lo que está sucediendo en el país".



"El hambre no espera, al hambre lo tenemos ahí, en la mesa de muchos argentinos", completó Acuña.

Fuente: Uno Santa Fe