¿Cuándo se activa la cláusula gatillo para los municipales de la provincia?

Conocido este lunes el Índice de Precios al Consumidor de mayo, que publica mensualmente el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, según el cual la inflación acumulada a mayo de 2018 es de 12,8%, el gobierno provincial anunció ayer que se activará el mecanismo de resguardo salarial, conocido como cláusula gatillo, que se estableció en la paritaria de los docentes y trabajadores estatales. Se trata de una diferencia de 3,8% entre lo acordado (9% para el primer tramo) y la inflación a mayo. Por este motivo, se informó también que la misma se hará efectiva por liquidación complementaria luego de que se cobren los sueldos correspondientes al mes junio, tanto para activos como para pasivos.

En tanto, los trabajadores municipales cerraron en paritaria un aumento a cobrar en dos tramos de 10% en marzo y 8% en agosto, con cláusula gatillo a pagar como fecha límite en julio. En diálogo con UNO Santa Fe, el titular de Festram, Claudio Leoni, recordó que lo que se acordó en marzo fue una cláusula gatillo intermedia que estableció que cuando la inflación supere el primer tramo de incremento salarial, se debía activar la actualización de acuerdo a los índices del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.

En ese sentido, según el IPC provincial, a la fecha el aumento debería ser de 2,8% e incluir el aguinaldo. Sin embargo, lo acordado en las reuniones en las que se estableció la política salarial para este año, ponía como fecha límite para cumplir con la cláusula el mes de julio. Por este motivo, ese 2,8% a compensar por mayo, se verá incrementado cuando se conozca el IPC de junio.

Ante esta situación, Leoni estimó que sería razonable que los gobiernos locales comiencen, al igual que la provincia, a liquidar en junio la cláusula para evitar que se acumule el mes que viene un monto que algunos municipios y comunas podrían tener dificultades para pagar.

"El acuerdo de marzo (para el primer tramo) fue del 10%, entonces la diferencia es de 2,8%. El plazo máximo para pagar las diferencias que surjan en estos meses, incluido el aguinaldo es julio", explicó y agregó: "Esto no quita que otras administraciones para que no se les acumule, anticipen el pago ahora. Lo que puede ocurrir es que para no se acumule en julio el pago de aguinaldo, los sueldos y diferencia por la cláusula gatillo, se pueda pagar antes, pero eso no es una obligación, la obligación es hacerlo en el mes de julio".

A su vez, el secretario general de Festram afirmó que hay un acta firmada que establece lo aclarado anteriormente y que lamentablemente "la activación de la cláusula gatillo es una mala noticia", ya que da la razón a los trabajadores respecto de los guarismos de inflación que el gobierno nacional estimaba hasta hace apenas algunas semanas en 15% para todo el año. En esa línea, rememoró la polémica surgida con el gobierno provincial a raíz de los planteos de los municipales.

"Nosotros tuvimos muchos problemas con nuestra paritaria y el gobierno nos acusó de irracionales. Se enojaron porque acordamos la cláusula intermedia, pero era esperable que esto iba a suceder", resaltó.

Paro del lunes con adhesión municipal

Para el 25 de junio, la cúpula de la CGT anunció un paro general sin movilización, en "disconformidad con el programa económico". Entre las actividades y servicios que se verán afectados por la medida de fuerza, también se encuentran los municipales.

Por este motivo, desde Festram se anunció que no habrá actividad en municipios y comunas ese día. En esa dirección, Leoni manifestó que a través de la Corriente Federal, se viene reclamando "hace bastante tiempo", y solicitó a la cúpula de la CGT que programe movilizaciones y active un plan de lucha ante la profundización del ajuste luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Lo primero que van a comprometer es el fondo de garantía de sustentabilidad del Ansés, y van pagar las jubilaciones con el ahorro de los trabajadores y del Estado, y a las provincias les van a dejar de mandar obra pública por más de 30.000 millones. Lamentablemente la gente siente el impacto tarde, como con las tarifas", resaltó.

Fuente: Uno Santa Fe