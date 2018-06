Qué dijeron los diputados santafesinos sobre la despenalización del aborto

Mientras se espera la votación, con más de 20 horas de discusión en la Cámara de Diputados se debate el proyecto de ley para despenalizar el aborto. A continuación las exposiciones de los legisladores santafesinos.

A favor del proyecto



Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino-Santa Fe): “Sangre, muerte y clandestinidad: tenemos que acompañar este proceso de legalización que destierre este escenario de extremo dolor. La culpa de la muerte de una adolescente es de un Estado que elige penalizar cuando podría legalizar; que elige que la clandestinidad se haya naturalizado y viola la libre elección de sus ciudadanos”.

Alejandro Ramos (Primero Argentina- Santa Fe): "Esta discusión no es si estas a favor de la vida o de la muerte porque todos acá queremos la vida. Es responsabilidad de todos nosotros lograr una mejor legislación que le dé al Estado más herramientas. Voy a acompañar este proyecto porque es una necesidad y un derecho para las mujeres. Si esto permanece clandestino no hay nada que se pueda hacer.”

Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria – Santa Fe): “Todas las vidas se defienden conquistando derechos. El que se opone al aborto legal está a favor del aborto clandestino. Basta de hipocresía. Hoy tenemos que elegir si seguimos viviendo en hipocresía o si nos ponemos en sintonía con esta demanda social. El futuro llegó y el aborto va a ser legal”.

Marcos Cleri (Frente para la Victoria –PJ – Santa Fe): “Avanzar con este proyecto es lograr una mejor comunidad, donde la justicia social es una tarea de todos. Es un avance muy importante, además de la batalla cultural, le damos la posibilidad a la mujer gestante una práctica para interrumpir su embarazo si no fue deseado”.

Albor Cantard (UCR – Santa Fe): “Por mis propias convicciones y por la tradición laica de la UCR anticipo mi voto favorable al proyecto en tratamiento. Deseo que al finalizar este debate, como decían los jóvenes de la reforma universitaria, contemos con una vergüenza menos y una libertad más”.

Gonzalo Del Cerro (UCR – Santa Fe): “Hay poderes que no les interesa que los niños reciban educación sexual, ya lo sabemos desde 1958. No es verdad que el proyecto no tenga límites. La ley actual no sirve para nada más que para atemorizar y controlar, en cambio el proyecto permite que las mujeres sean libres”.

En contra del proyecto



Luis Gustavo Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social-Santa Fe): “No hay un acto más revolucionario que defender la vida y la justicia social. Hago mío el dolor de la clandestinidad, pero no puedo disociar mi lucha por la justicia social de la lucha que hay en el vientre de una mujer. Las frustraciones que tenemos como país no la podemos hacer pagar con la vida de los niños por nacer”.

Lucas Incicco (PRO – Santa Fe): “Están en juego las dos vidas y ambas merecen resguardo del Estado. El aborto es una solución simplista: se produce una tensión entre el derecho de la mujer y el derecho de la persona por nacer. El Estado debe ponerse del lado del sujeto más débil. Nos equivocamos si limitamos el debate a una cuestión sanitaria: está en juego la dignidad de la persona humana”.

Gisela Scaglia (PRO-Santa Fe): “No podría votar en este recinto a favor de la pena de muerte. Toda vida vale, toda vida es sagrada. Ser progresista es defender siempre a los más débiles, esta ley niega cualquier derecho a los niños y niñas por nacer”.

Astrid Hummel (PRO – Santa Fe): “Son irreales y exageradas las cantidades de abortos que se realizan en nuestro país. Es innegable que todas las mujeres sufren el aborto, más allá de las posiciones sociales. Las mujeres sin recursos económicos por falta de educación sexual no eligen abortar, se resignan. Antes de legalizarlo, debemos trabajar en las causas que lo promueven”.

Silvina Frana (FPV-PJ – Santa Fe): “El problema se debe resolver de otro modo, hay que acompañar a las mujeres. La causa del tema es la vulnerabilidad y la pobreza. Nadie gana con el debate mientras siga habiendo muerte en nuestro país. Cuando se legalizan los abortos se toma como una práctica habitual y eso es lo que no comparto”.

