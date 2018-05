Lali Espósito revela cómo será su próximo álbum

Lali Espósito agradece la versatilidad del pop en este momento de su carrera. La cantante ha comenzado a adentrarse en la música urbana, sin dejar al que considera un género muy bondadoso que le ha permitido jugar mucho en sus últimos singles. "Yo no sé si hay otros estilos musicales que te permitan coquetear con tantos sonidos y nunca irte de tu estilo", dijo Espósito en una entrevista con The Associated Press en la Ciudad de México. "A la gente le gusta que se crucen fronteras, ya no hay fronteras. Cruzar fronteras es lo que la gente elige hoy, claramente".

Su single "100 grados", lanzado a mediados de abril, es una muestra de esta búsqueda. La canción tiene sonidos electrónicos y algunos toques de música urbana, un género con el que comenzó a experimentar desde "Una Na" y "Tu novia". La artista dice que esta canción sirvió para dar a sus fans una buena idea de lo que vendrá en su próximo disco, "Brava", que planea lanzar en agosto.

"100 grados", cuyo video suma más de 6 millones de vistas en YouTube, fue escrita por Espósito con ICON, 3musica y A.CHAL, un rapero nacido en Perú que creció en Los Angeles y canta en inglés, a quien conoció por las redes sociales e invitó por este mismo medio.

"Intento no quedarme sólo con el mundo de los artistas main (más comerciales), de los artistas número uno que son los que propone todo el tiempo la industria", dijo la estrella. "Hay talento en lo underground (cultura alternativa) o en lo independiente, y me gusta estar siempre buscando y encontrar gente talentosa", reveló.

Los argentinos de 3musica son los productores de sus discos anteriores: Luis Burgio (batería), Nano Novello (teclados) y Peter Akselrad (guitarra). Son también los músicos con los que toca en vivo y sus amigos desde que los conoció como músicos sesionistas cuando era una adolescente y actuaba en programas como "Floricienta" y "Casi ángeles", de donde surgió la antigua banda de Espósito, Teen Angels.

"Sabían que yo escribía mis letras, que tenía mis cositas escondidas y me dijeron que cuando yo quisiera hacer mi música de manera libre, independiente y relajada fuera al estudio y así fue, empecé a ir al estudio y así salió mi primer disco, «A bailar»", recordó la cantante, que lanzó su álbum debut en 2014 y dos años después editó su segundo LP, "Soy".

"No es fácil —cuando uno entra más fuerte en la industria— no sentirte presionado con que hay que hacer lo que hay que hacer y no que hay que hacer lo que más te gusta. No es tan fácil ese límite. Ellos me súper conocen y ni siquiera se atreven a proponerme algo que no es para mí o que no me gusta", confesó. "Yo defiendo mucho eso y ellos por ende también, y eso está buenísimo", enfatizó.

Gira europea y cine. Próximamente la estrella pop se presentará en Perú y debutará en Miami, tras lo cual hará una gira por Europa. El 23 de agosto arrancará la gira de "Brava" en Buenos Aires, antes de continuar con sus presentaciones internacionales. El público también podrá verla en la película "Acusada", de Gonzalo Tobal, un drama sobre una joven sospechosa de asesinar a su mejor amiga, que se estrena el 13 de septiembre en Argentina.

Espósito lanzó recientemente un filtro de Facebook de "100 grados" que pone una corona de flores estilo Frida Kahlo sobre los usuarios. La cantante dijo que es parecido a cómo será el arte de su disco, que refleja la mezcla de sangre argentina e italiana que corre por sus venas. "Súper loco y súper cargado, muy romántico y sexy", dijo sobre el arte de "Brava". "Uno lo puede relacionar con Frida, porque soy muy fan. Tengo libros de Frida, tengo cuadros, objetos de decoración, tengo una Frida en mi casa!", agregó entusiasmada.

Fuente: La Capital