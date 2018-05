¿Cuánto costará el kilo de pan en la provincia?

Si bien desde el Centro de Industriales Panaderos Santa Fe no hay cifras unificadas en torno a los incrementos, estos podrían rondar entre el 5% y 10%. Los aumentos podrían empezar a efectivizarse en caso de que las empresas así lo requieran.

La preocupación en la industria panaderil local es manifiesta, sin embargo desde el Centro de Industriales Panaderos Santa Fe ( Cipasfe) aún no arriesgan a dar un porcentaje exacto sobre los incrementos que podrían darse en los productos.

Uno de los incrementos que más se hizo notar en los últimos días es el precio de la bolsa de harina, la cual de estar en 210 pesos ahora ronda entre los 600 a 750 pesos A este aumento también se deben agregar los costos que insumen la margarina (que también tuvo una suba), el valor de la energía y el de los combustibles.



En la actualidad el precio del pan en la ciudad oscila los 40 pesos, en su variedad más cara, aunque aún no hay nada definido se estima que esta cifra podría llegar a incrementarse entre un 5 a 10%.

"En Santa Fe no hemos tomado ninguna determinación- sostuvo Luis Piccinino, integrante del Cipasfe- Porque realmente está aumentando todo, no solo la harina que es básica, pero todos los demás productos están aumentando en forma importante y todo se siente en el precio final".



En relación a la posibilidad de que el kilo alcance los 50 pesos sostuvo que desde la entidad que integra aún no se llegó a definir un porcentaje. "Cada uno hará sus costos, pero en base a los precios ya reales", explicó Piccinino. En esa línea agregó que desde el sector se solicitó conlar con un precio diferenciado de la harina.



El hecho de que se esté atravesando una estación con bajas temperaturas colabora en que el impacto en las ventas no se sienta tanto, dado que es cuando mayor consumo panaderil se registra. "Si hubiese sido esto en época de verano hubiese sido una tragedia", detalló el consultado.



A pesar de las versiones que se hicieron sentir en las últimas horas en torno a los incrementos que en algunas ciudades del país alcanzaría los 80 pesos, Piccinino descartó que estos se den de forma inmediata en Santa Fe. Pero por otro lado no dejó de lado la posibilidad de que cada empresa determine aumentar los productos en base a los costos de elaboración.

"Se puede dar porque ya se está pagando altos costos en harina, la margarina también subió, la electricidad se viene sintiendo, el combustible no llegó a su techo. Cada uno hará sus costos y verá si lo puede aguantar o decidirá un aumento", explicó.