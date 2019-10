🔷 ¿Cómo rige el sábado 12 y lunes 14 de octubre?

En virtud del próximo sábado 12 de octubre(Día del Respeto a la Diversidad Cultural) y lunes 14 de octubre (Día no laborable con fines turísticos), se comunican detalles de su cumplimiento en los locales comercios. âœ

Según un relevamiento realizado a las empresas asociadas de Paseo del Centro, Paseo Roca y la Comisión de Política Laboral, se informa a la comunidad en general que este sábado 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) y el lunes 14 de octubre (Día no laborable con fines turísticos) la mayoría de los comercios y empresas estarán abriendo sus puertas en el horario habitual.

Con respecto al lunes 14 de octubre recordamos que no se trata de un feriado nacional, sino de un Día no laborable con fines turísticos. Por lo tanto, cada empleador decide si abrir o no el negocio.