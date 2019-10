🔷 Un joven murió tras descompensarse en una fiesta electrónica

Un joven de 20 años murió luego de descompensarse en una fiesta electrónica “que no estaba habilitada” en la zona sur de la ciudad de Córdoba, informaron hoy fuentes policiales.

Se trata de Samir Andrés Velázquez, quien murió el domingo a la madrugada en el Hospital Florencio Díaz, donde había sido trasladado con vida, precisaron las fuentes.

La Fiscalía de turno, a cargo de Pedro Caballero, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la División Homicidios de la policía de la provincia aguardan ahora los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte, mientras se investiga a los organizadores de la fiesta.

El caso, que tomó conocimiento público hoy, generó la reacción del padre de la víctima, Darío Velázquez, quien reconoció en una entrevista que su hijo “consumía drogas”, aunque pidió más controles de las autoridades “para que no vuelvan a suceder estos episodios”.

“Queremos que esto no quede en la nada, queremos llegar al fondo. Sabía que él consumía, teníamos una relación muy cercana. No era un chico que estaba todos los días consumiendo, pero estas fiestas electrónicas no duran hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 4 de la tarde del otro día“, expresó Velázquez.

Además, el hombre cargó contra los organizadores de fiestas ilegales: “Lo que les interesa es el dinero, ni siquiera la calidad de lo que venden”.

“Quieren vaciar a los pibes de lo que tienen en el bolsillo y no puede ser que las autoridades y los papás hagamos oídos sordos”, lamentó.

