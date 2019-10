🔷 Las ventas minoristas de las pymes acumulan 21 meses de caídas consecutivas

Nacional 07 de octubre de 2019 Diario Primicia

En septiembre, el consumo se derrumbó un 14,5% y no fue mayor, según la CAME, gracias a que un tercio de los negocios no aumentó sus precios pese a la devaluación de post PASO. ✅