🔷 Pep Guardiola llenó de elogios a Gallardo: "Lo que ha hecho en River es increíble"

El gran trabajo de Marcelo Gallardo en estos cinco años que esta al mando de River no solo es reconocido por sus hinchas, si no que también recibe elogios de grandes figuras del fútbol mundial.



Hace unas semanas se dio a conocer que Lionel Messi lo votó para mejor entrenador en los premios "The Best". Sin embargo, en esta ocasión fue Pep Guardiolaquien se tomó el tiempo de hablar de la gran labor de su colega en el conjunto Millonario.

"Se que lo que ha hecho Gallardo en River es increíble a nivel de resultados. De darle consistencia año tras año con distintos jugadores y sigue estando", contó en diálogo con TNT Sports.

PEP GUARDIOLA, EN EXCLUSIVA CON #TNTSPORTS 🔥 "No me explico que Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo", dijo el entrenador en #HalconesYPalomas pic.twitter.com/eUbW7aM5Tu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

El entrenador del Manchester City también mostró su confusión ante la ausencia del "Muñeco" entre los mejores DT del mundo. "Hay cosas que no me explico mucho. Estamos nominados tres entrenadores para mejor del año y no está él nunca. Parece que solo existe Europa en el mundo. No entiendo como Gallardo no está, no solo por un año, si no por tanto tiempo", continuó.

Por otro lado, también afirmó que le entusiasmaría cruzarse con River: "Ojala algún día pueda enfrentarme a su equipo, sería muy bonito", cerró.