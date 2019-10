🚩 San Cristobal: Llego el gas natural

Durante un emotivo acto desarrollado este miércoles en la ciudad de San Cristóbal se concretó la conexión de gas natural a la ciudad cabecera departamental. Para ese momento histórico estuvieron el senador Felipe Michlig y el intendente Horacio Rigo, entre otras autoridades empresariales y políticas. “Ésta es la primera localidad santafesina abastecida desde el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) en la que se habilita la red de distribución domiciliaria”, indicó el intendente local.

“Hoy es un día histórico e inolvidable, la verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos y muy agradecidos de lograr esta obra que significa un antes y un después para el desarrollo, el progreso, las oportunidades y el crecimiento de toda una gran región”, expresó el Senador Michlig.

Durante la ceremonia realizada frente a la nueva sede de Litoral Gas, también se destacó la presencia del diputado Edgardo Martino, los intendentes de la ciudad de Santa Fe, José Corral; de Suardi, Hugo Boscarol; funcionarios provinciales y nacionales; los concejales locales Julián Alloatti, Carlos Cattaneo, Cristina Barbini, Diego Sartin, Ricardo Gallo y Marcelo González; Presidentes Comunales, miembros del gabinete municipal, además representantes de las empresas IEASA (Nicanor Onetto), de Litoral Gas (César Donna y José González), de TGN S.A.(José Montaldo y Martina Feister), y de Winkelmann S.R.L; gasistas y público en general.

Características de la obra local

La obra llega a este punto a partir de los trabajos ejecutados por el Estado Nacional a través de Integración Energética Argentina S.A (IEASA) y de los acuerdos establecidos con la distribuidora Litoral Gas.

“En San Cristóbal se realizó un tendido de red domiciliaria de 62.568 metros que abastecerá a 3.000 potenciales conexiones hogareñas y brindará factibilidades para empresas pymes. La obra cubre 100 manzanas, e incluye el parque o sector industrial, con la posibilidad en un futuro instalar un estación GNC”, afirmó el intendente Rigo.

Extensión a otras localidades

En mayo, Ieasa acordó con la distribuidora hacerse cargo de financiar las obras necesarias para la conexión de las plantas de regulación del Gnea con las redes domiciliarias construidas por Litoral Gas, en el marco de su plan de inversiones, incluidas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

El compromiso de nueva infraestructura de redes por parte de la distribuidora abarca además de San Cristóbal, las localidades de Laguna Paiva, Nelson, Llambi Campbell, María Luisa, La Pelada, Elisa, Ceres y San Justo. El acuerdo incluye también otras 25 localidades santafesinas que una vez que tengan las redes domiciliarias construidas podrán conectarse al gas natural.

Se trata de Candiotti, Emilia, Videla, Arrufó, Hersilia, Ramallón, Marcelino Escalada, Colonia Silva, Gobernador Crespo, La Criolla, Vera y Pintado, Pedro Cello, Calchaquí, Margarita, Vera, Malabrigo, Las Garzas, Villa Ocampo, Obligado, Las Toscas, Florencia, Tacuarendí, Romang, San Javier y Helvecia.

También a mediados de septiembre, Ieasa entregó a la distribuidora GasNea las instalaciones correspondientes del Gnea, lo que permitirá llevar el gas natural a la provincia de Chaco por primera vez.

Nuevas oportunidades y posibilidades

En parte de su alocución el senador Michlig manifestó: “Hace 25 años, cuando comenzaba esta tarea de gestionar en lo público, soñábamos con el gas natural para nuestra zona, decía que la llegada del gas se podría comparar con la llegada del ferrocarril a la zona, que dio origen a nuestros pueblos; que se podía comparar con las llegada de las rutas, que daba conectividad; que se podía comparar con la llegada de electricidad a través del sistema interconectado y ese futuro parecía muy lejano, pero el futuro hoy lo tenemos aquí, está presente, es esta obra del gas, y en esto quiero agradecer al gobierno nacional por esta respuesta extraordinaria que nos ha dado”.

“El norte provincial ya no se siente desprotegido”

“Seguiremos trabajando para que la mayor cantidad de personas puedan tener este servicio, nos queda todavía avanzar con Ceres, Arrufó y Hersilia (que ya están incluidas en Gnea), pero no nos quedamos ahí, ya tenemos un proyecto de gasoducto provincial -que está esperando la autorización de Nación- para el suroeste del departamento para poder dotar de gas a Villa Trinidad, Colonia Rosa, San Guillermo y Suardi, que significará que cerca del 80% del departamento tenga acceso al gas natural. En una Argentina que tiene muchos inconvenientes, muchos problemas, muchos desencuentros, cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjunto se logran estos resultados en beneficio de la gente”.

“En cuanto a la generación de puestos de trabajo, me decía el intendente Rigo que hace una gran tarea con todo su equipo, que son 11 o tal vez 15 personas que van a tener trabajo permanente. También el hecho que en su momento –adelantándonos a esta concreción-, se han formado 40 gasistas en San Cristóbal y en Ceres, habrá mucho trabajo más para desarrollar en lo que es un nuevo abanico de oportunidades. El norte provincial ya no se siente desprotegido, no se siente postergado, con estas concreciones estamos equilibrando la balanza” destacó el legislador.





Fuente: UNO Santa Fe