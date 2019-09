Violento asalto contra un cura de Santa Fe

El Padre Luciano Quiroga, de la Iglesia Sagrada Familia y de la Capilla María Al Pie De la Cruz, iba caminando por la zona de Piedrabuena al 2500 y fue atacado por moto-chorros. Le sacaron el celular y un bolso son elementos sacerdotales. “Tuve miedo cuando vi el arma blanca” relató el párroco ante la unidad móvil de LT9.

El Padre Luciano Quiroga, de la Iglesia Sagrada Familia y de la Capilla María Al Pie De la Cruz, sufrió ayer al mediodía un violento asalto callejero, cuando caminaba por Piedrabuena al 2500 y fue interceptado por “moto-chorros”.

Ante la unidad móvil de LT9, el joven párroco (que hoy está cumpliendo 34 años) relató que venía de atender a un enfermo y había estado misionando en la zona conocida como “Los Quinchitos”.

“Venía caminando con el bolso con elementos litúrgicos y aparece una moto y el ladrón me pide el teléfono. Se lo doy y después me pide el bolso. Forcejeo y me tiran un 'faconazo'. Le pedía que no se lleven el bolso porque tenía cosas sacerdotales. Fue cosas de segundos, pero el susto me duró hasta la noche” contó Luciano Quiroga.

El párroco dijo que dejó de forcejear cuando vio la cuchilla, que era de fabricación cacera. “No creo que me haya querido apuñalar, solo querían asustarme” dijo el cura, aunque el “faconazo” le rozó la camisa.

El asalto callejero fue en horas del mediodía de este miércoles, cuando en la calle no había mucho movimiento. El padre admitió que la policía patrulla por la Av. Aristóbulo del Valle, pero que no entran en algunos lugares de la zona norte.

Sobre los elementos que le robaron, el joven párroco insistió que son elementos que no le van a servir a nadie, salvo a otro sacerdote.

“Tuve miedo cuando vi el arma. Al principio pensé que solo qurían el teléfono. Los ladrones nunca repararon que era sacerdote. Capaz que alguna vez a los ladrones lo tenga que ver en misa o pidiendo ayuda en Caritas. Tenemos que trabajar muchos por la educación” concluyó el padre Luciano Quiroga.

