Atención: La nueva función de WhatsApp que nadie notó

WhatsApp lanzó de manera oficial una función dentro de su última actualización que pasó desapercibida para la mayoría de los usuarios, ya que el servicio de mensajería aún no lo ha hecho oficial.



Según informa GSMArena, se trata de la posibilidad de compartir tus estados con la plataforma Facebook, algo que anteriormente se había anunciado y que ya está disponible en la app de mensajería instantánea con la última actualización para Android e iOS.

Un lanzamiento que forma parte del plan de Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, de crear una aplicación unificada que combine WhatsApp, Facebook e Instagram y permitir a sus millones de usuarios comunicarse entre sí.

Cómo compartir un estado en WhatsApp y Facebook



Para compartir estados solo hay que ir a la sección 'Mi estado' y pulsar el botón 'Compartir en la historia de Facebook' o el símbolo de compartir, si lo que deseamos es enviarlo a otra red social. En caso de que hayamos publicado varias actualizaciones de estado, se compartirán todas -o las que elijamos- en el medio que deseemos. WhatsApp aún no ha hecho un anuncio oficial sobre el lanzamiento porque, de momento, el cifrado de advertencia de extremo a extremo no es aplicable. "Si comparte su actualización de estado, el contenido se podrá compartir en otras aplicaciones y no estará protegido por el cifrado de extremo a extremo. Al compartir su actualización de estado, WhatsApp no compartirá la información de su cuenta con Facebook u otras aplicaciones", ha informado un portavoz de la compañía.