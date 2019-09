Se hicieron pasar por su nieta y le robaron ahorros por más de $ 3 millones

Ángela, una mujer que vive en Crespo al 1900, fue engañada con un llamado telefónico de delincuentes que terminaron robándole valores por más de 3 millones de pesos, entre dinero y joyas que tenía escondidos en su casa.

La mujer contó que recibió una comunicación telefónica de alguien que se hizo pasar por su nieta y le pidió datos sobre el lugar donde guardaba el dinero.

“Era la voz de mi nieta. Lo único que me llamó la atención era que me decía «abuela» cuando mi nieta me dice «nona», pero ella me explicó que lo hacía porque tenía gente al lado”, relató la mujer.

“Me pidió la plata y le dije dónde estaba”, detalló la víctima y sostuvo que luego del llamado dos sujetos fueron a su casa y se llevaron el dinero. Mientras uno ingresó al domicilio, el otro delincuente esperaba en un auto fuera de la vivienda.

Ángela dijo que se llevaron los ahorros que durante toda la vida había juntado con su marido recientemente fallecido.

Gabriel, yerno de la mujer, detalló que mientras la llamaron le hicieron anotar a su suegra muchos números para entretenerla.

