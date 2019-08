Amenazas de muerte y violencia machista: la desesperación de una familia santafesina

"Rogá que no te enganchemos sola porque aparte de violarte te volamos la cabeza", es uno de los cientos de mensajes que recibe K. desde diciembre del año pasado. La adolescente de 19 años vive en constante pánico y estado de desesperación a causa del hostigamiento, persecuciones, amenazas y hasta golpes que denuncia recibir de A. V., de 20, a toda hora. "Ya me golpearon en nombre de él y no sé qué más hacer", le dijo a la policía en la décima extensión de una de las dos denuncias que radicó en lo que va del año.

Esta semana la joven intentó quitarse la vida. Hoy, se encuentra fuera de peligro pero su familia no encuentra una respuesta para terminar con el hostigamiento y la persecución.

K. tiene custodia las 24 horas en su casa por indicación de la fiscalía. Cada vez que sale, llegan mensajes diciendo dónde la vieron, con quién y a qué hora. "Ahora ella está un poco mejor. Hace unos meses ya estuvo internada por un pre ACV, todo por culpa de este chico que la tiene ya cansada con tantas amenazas y la está traumando psicológicamente, está tomando antidepresivos. No es justo. Estando dentro de la escuela, con custodias, recibió amenazas. Entonces decidió no seguir estudiando porque no la deja tranquila", lamentó C., la madre de K.

El caso

Según las denuncias presentadas por K. en el Centro Territorial de Denuncias en febrero y abril de este año, A. V. –hoy imputado– comenzó a escribirle por redes sociales en sus fotos, luego por privado y al no recibir respuesta, entre insultos comenzó a amenazarla con "encontrarla" y agredirla física y sexualmente.

De allí, la situación se empezó a poner cada vez peor. Múltiples cuentas con distintas variantes del nombre de K. y de otras personas que ella conocía aparecieron en las redes sociales. Desde allí, enviaba mensajes a las docentes de la joven con el fin de conseguir la dirección de la casa de la chica.

En una de las capturas de pantalla presentadas, se puede ver hasta la foto de un arma. Al mismo tiempo, desde otras cuentas se publicaban fotos de la joven con distintos mensajes en posteos de grupos de compra y venta de Facebook con el objetivo de difamarla. Además, en la constancia policial se indica que otra mujer también radicó una denuncia por los mismos motivos contra este sujeto.

"En marzo mi hija salió de mi casa para tomarse el colectivo y cuando estaba por llegar la choca un auto de atrás y se cae al piso. Se baja del auto el conductor, le da patadas en el cuerpo y en la cabeza, la agarra de los pelos y le dice: «Eso por denunciarlo a A. V. no te van a quedar más ganas de hacerte la linda». Como pudo se levantó, corrió y nos llamó. El 12 de marzo lo toma al caso la fiscalía –a cargo de Estanislao Giavedoni– con las denuncias de K. y de la de la otra mujer por las amenazas de violación y muerte", describió en ese momento con preocupación C., la madre de la joven, a UNO Santa Fe.

En este contexto, K. tiene una medida de distancia contra él y un botón antipánico. Pero afirmó meses atrás a UNO: "Nunca la cumple, no puede ni estar en Santa Fe y lo he visto. Me amenaza que me va a hacer algo cuando salga de estudiar, que él sabe donde voy y que hay personas que le avisan a él qué hago".

Fuente: UNO Santa Fe