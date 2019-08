Mataron a golpes a un hombre acusado de abusar de una nena de 4 años

El hecho ocurrio en San Pedro. Un hombre acusado de abusar sexualmente de una nena de 4 años fue linchado hasta morir por un grupo de vecinos del partido bonaerense de San Pedro. Por el hecho fue detenida la madre de la menor.



Miguel Angel “Chuky” Romero, de 35 años hacia poco tiempo había recuperado su libertad tras cumplir una condena por robo. Este jueves a la madrugada, el hombre falleció en el hospital tras saber sufrido una salvaje paliza ejecutada por vecinos y familiares de la víctima.

Según trascendió, el linchamiento estuvo vinculado a una denuncia radicada por la mama de la nena en la Comisaría de la Mujer de San Pedro, dos días antes del episodio.

Un vocero encargado de la investigación aclaró que "el informe médico practicado sobre la menor indicó que no presentaba signos de haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal, aunque eso no implica que no haya sufrido otro tipo de abuso".

"Estábamos en pleno proceso investigativo para determinar si 'Chuky' había sido el autor de ese delito pero un grupo entre siete y ocho de personas lo atacó", aclaró el vocero.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde en "La Pensión del Mencho", ubicada en la localidad de Gobernador Castro, partido de San Pedro, donde al parecer llegó la madre de la niña con otros familiares y comenzaron a patearle la cabeza a Romero.

