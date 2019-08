Pampita subió fotos de sus vacaciones y estalló Instagram

Pampita está de regreso en el panel del jurado del Super Bailando. Sin embargo, se tomó su tiempo para subir a su Instagram una serie de fotos muy sensuales de sus vacaciones en Ibiza, donde además de descansar y disfrutar de sus hijos Beltrán, Benicio y Bautista, lució su espectacular figura.

Promocionando el hotel en el que se alojó, y una línea de trajes de baño, la modelo y conductora recibió más de 100.000 likes exhibiendo su simpatía y sensualidad.

Tras su ruptura con Mariano Balcarce, Pampita decidió sacar la cabeza de la rutina diaria y armó las valijas. Si bien la pampeana dijo que no estaba en claro cómo iba a continuar la relación, el periodista Angel de Brito reveló algunos secretos de la pareja.

"No compartían proyectos, hasta ahí voy a contar. No quiero ir más profundo porque es más complicado, no compartían el mismo proyecto de vida”, reveló el periodista, mientras que Graciela Alfano fue más contundente: "El quiere tener hijos y ella no".

Ver esta publicación en Instagram @blesshotelibiza. . Colección cápsula de ropa interior para @elidaswimwear.underwear Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 29 Jul, 2019 a las 10:28 PDT

Ver esta publicación en Instagram @blesshotelibiza #HedonistLuxury #BLESSYourHedonism Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 29 Jul, 2019 a las 10:24 PDT

Ver esta publicación en Instagram @blesshotelibiza #HedonistLuxury #BLESSYourHedonism . 👙 colección ROCK @cipitriaok Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 27 Jul, 2019 a las 12:55 PDT