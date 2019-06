Santa Fe: Vientos de casi 80 km/h, ramas y carteles caídos y descenso de temperatura

Durante la madrugada fuertes vientos llegaron a la ciudad de Santa Fe, según informó la Municipalidad, a las 5.30 se registraron las máximas ráfagas de viento que alcanzaron 79,5 km/h, en el sector Sur.

Se registraron cuatro avisos en el Sistema de Atención Ciudadana, dos por árboles caídos, uno por cable cortado y uno por voladura de chapas. Personal municipal se encuentra trabajando en las distintas situaciones, y en la atención de los avisos.

A la altura de J. J.PAso al 2900, el tránsito estaba cortado producto de una rama caída sobre la calle.

Además el servicio eléctrico en distintas partes de Santa Fe, La Costa y Santo Tomé estaba afectado por lo que desde la EPE informaron que se restablecería el servicio durante la mañana.

Por otra parte, la temperatura descendió en las últimas horas entre 5 a 8 grados a diferencia de los últimos días y tal como estaba previsto, se instala la primera ola polar en la ciudad.

Además rige un alerta por fuertes vientos que afecta a la ciudad y que por el momento se mantendrá vigente durante la mayor parte de la jornada.

Recomendaciones:

La Municipalidad de Santa Fe informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por vientos fuertes para Santa Fe, por ese motivo, se solicita a los conductores que de presentarse el fenómeno circulen únicamente en caso de necesidad y de hacerlo, transitar con precaución.

Además, se aconseja que de registrarse fuertes vientos, los vecinos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo. En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle. En obras en construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). También se recuerda que se reciben reclamos a través de las redes sociales: http: www.facebook.com/gobiernosantafeciudad; y Twitter: @SantaFeCiudad.