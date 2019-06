Se encadenó en la obra social porque le niegan la cobertura a su beba

Emerson es papá de la niña de un mes, que hoy debe ser atendida en el Hospital de Niños porque pese a tener el pago al día no entiende por qué le niegan la cobertura

Santa Fe: Emerson tiene 28 años y una beba que nació hace un mes. Si bien parecía que todo venía bien, la beba presentó algunos inconvenientes de salud. Hoy se encuentra internada en el Hospital de Niños con la asistencia de oxígeno pero él se encadenó frente a la oficina de la medicina prepaga ya que le niegan la cobertura a la beba "por falta de pago".

La empresa de servicio médico es Medycin Cobertura Médica. Su familia contrató sus servicios hace más o menos un año pero desde que comenzó el embarazo, en el momento en que necesitaban utilizar sus prestaciones, aparecieron los problemas.

"Primero tuvimos que pagar una consulta, después hacernos cargo de la cesárea porque sino nos pedían el pago de un coseguro –prohibido, según se informa por Ley Nº 26.160–, que superaba los $45.000", comenzó su relato Emerson en la puerta de la medicina prepaga ubicada en Obispo Gelabert 2400, de la ciudad de Santa Fe.

Pero el episodio por el que realmente decidió tomar esta determinación fue que su beba tuvo una complicación, necesitaba quedar internada y la obra social alegaba que esto era así porque se debían los pagos de las cuotas. "Acá vas a ver el pago al día de los recibos de la obra social y el carné de la beba, que solo tiene un mes, por lo que no entendemos por qué no nos dan la cobertura", manifestó a los medios el hombre mientras mostraba los recibos.

"La beba tiene un mes y si bien todo parecía que venía bien, debimos trasladarnos de urgencia hasta la clínica de Maternidad Central que está en calle Urquiza. Allí la compensaron y debíamos internarla, pero cuando quisimos hacer los trámites, desde la obra social nos dijeron que no teníamos cobertura por falta de pago. Ahí mismo y con el oxígeno prestado por la clínica en ambulancia la trasladamos hasta el Hospital de Niños, donde hoy está internada".

La familia manifiesta que la atención en el hospital Orlando Alassia es completa y no se pueden quejar porque le brindan todas las comodidades y servicios. "Pero decidí hacer este problema visible, para que desde la obra social me den una respuesta, porque están jugando con mi hija y con nosotros, ya que son momentos de mucha angustia", finalizó

"No me voy a ir de acá hasta tener una respuesta porque no quiero que esta situación tan angustiante le ocurra a otra familia".