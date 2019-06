Impresionante siniestro vial entre tres autos y un caballo

Un siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 6 de la autopista Rosario-Buenos Aires entre tres vehículos y un caballo.Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad salvo una mujer que viajaba del lado contra el cual el equino impactó.

El Ministerio de Seguridad provincial informó que en el lugar se constató que participaron un vehículo Toyota Rav 4x4, conducido por Salomón K. quien iba acompañado por su mujer Susana M., resultando esta última con lesiones debido a que el equino impactó contra este vehículo.

La mujer no fue trasladada por servicio de salud tras ser diagnosticada con lesiones de traumatismo costal izquierdo por propia voluntad. El segundo vehículo fue un Chevrolet Spin, conducido por Cristián F. quien no presentaba lesiones, y el tercero era un Renault Megane, conducido por Sergio S. C. quien también resultó ileso.

Fuente: Rosario3