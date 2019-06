Perotti: “Sin dudas que la política de seguridad del socialismo fracasó”

Durante la visita que realizó por las localidades de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, Timbúes y San Lorenzo, del departamento homónimo, el candidato a gobernador señaló que el principal defecto del socialismo en estos 12 años fue ”el no haber cuidado a la gente. Se equivoca el socialismo en no darle respuestas a la gente. Se equivoca en no cuidar a la gente”.

En esa tónica, recalcó que “sin dudas que la política de seguridad del socialismo no solamente es un fracaso. Va muy detrás de los hechos. Ya no es solamente un esquema de delitos crecientes. Es un tema permanente de homicidios. Y nos coloca en el peor de los mundos porque las cifras son aterradoras”. En ese aspecto, explicó que sobre el número de homicidios “estamos por sobre cualquier dato de cualquier provincia vecina, triplicamos la media nacional”.

“Cuando recorrés y ves como año a año se ha ido deteriorando (la seguridad), te das cuenta que algunos años atrás la preocupación estaba en las dos grandes ciudades y hoy se ha extendido a todo el terreno provincial” advirtió el rafaelino en contacto con la prensa.

Al respecto Perotti resaltó “que tenemos que dar la señal, los tres poderes del Estado, que vamos a cuidar al santafesino, que no tenemos ninguna otra prioridad que no sea dejar de lado la impunidad y cuidar a nuestra gente”, y aseguró que “estamos en una verdadera emergencia en seguridad. Y cuando estás en una emergencia se concentran los recursos y las decisiones”.

“La gente quiere vivir en paz y eso es lo que tenemos que hacer, bajar la violencia, dar una lucha frontal contra el delito y el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Eso comienza el día 16 de junio, que es el día para decirle basta a esta política de seguridad”.

Por último, Perotti apuntó también que “vamos a acompañar a cada uno de los sectores en el día a día porque lo que nos interesa es que les vaya bien a los que generan empleo. Y para que eso funcione la gente tiene que tener la tranquilidad de que cuando va a trabajar, o cuando vuelve, lo pueda hacer sin miedo a un robo, sin miedo a hechos violentos”. Al cierre de la jornada, visitó las ciudades de Funes y Granadero Baigorria del departamento Rosario.