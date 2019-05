¿Qué se sabe hasta ahora en la causa del pediatra del Garrahan acusado por pornografía infantil?

Todo comenzó hace seis meses atrás, el 22 de noviembre del 2018, con un megaoperativo en el que se realizaron más de 40 allanamientos en simultáneo en distintos puntos del país.



Dentro de esos operativos estaba el domicilio del jefe de inmunología y reumatología del hospital Garrahan, Ricardo Russo.

En las viviendas allanadas incautaron más de 3 terabytes de información que incluye: discos rígidos; pendrives; discos portátiles;memorias RAM;CDs, DVDs y discos blue ray. Además secuestraron 66 computadoras; 50 notebooks; 26 tablets; 80 casettes VHS; cámaras fotográficas y cinco armas de fuego.







En total, según fuentes de la investigación, el médico tenía en su poder alrededor de 70 videos y más de 800 fotos. Seis meses después, desde la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad -junto al equipo de Cibercrimen de la Policía porteña- encontraron material incriminatorio suficiente para ordenar la detención del pediatra.

Ricardo Russo fue detenido este martes en el estacionamiento del emblemático hospital infantil y este miércoles se negó a declarar ante la fiscal Daniela Dupuy.

"Esto no es una red, pero sí es la punta del ovillo de algo muy grande. Estimamos que es apenas el 1% de una mega organización de pornografía infantil", dijo la funcionaria judicial en declaraciones a la prensa. Hasta el momento no se sabe cuál era su participación en la red, pero no hay dudas de que está involucrado.

El médico, de 55 años, está acusado por tenencia, distribución y facilitación de pornografía infantil. En su poder hay material de niños desde 6 meses de edad hasta los 14 años.

Hasta el momento, según fuentes de la investigación, no está probada la producción de material por parte del acusado ni tampoco es él quien aparece en el material.

El caso se originó en el marco de una operación internacional denominada "Luz de Infancia III"llevada a cabo por las autoridades de Homeland Security de los Estados Unidos (FBI) y del Ministerio Público de la Acusación de Brasil.

Esta investigación derivó en ramificaciones que había en la Argentina, por lo que comenzó a actuar la fiscalía especializada que realizó allanamientos en todo el país, siete de éstos en la Ciudad de Buenos Aires. También se realizaron en Estados Unidos y Brasil. Este jueves otro hombre fue detenido también por distribución y tenencia de pornografía infantil en Río Tercero, Córdoba.







Se trata de un joven de 23 años. Según los investigadores, al momento no hay un vínculo específico que los relacione al joven y al médico de forma personal, es decir, no se conocían, pero sí son parte del mismo operativo de pornografía infantil.

El pedófilo que usó la investidura de médico para no ser descubierto



Lo que podría parecer inverosímil, un médico del Garrahan detenido por tenencia y distribución de pornografía infantil, no es más que un rasgo que habla del perfil de un pedófilo. En este caso, utilizó la investidura de médico para poder tener acceso a menores y además para poder conservar el material incautado en la investigación de forma que pasara casi desapercibida como "material bibliográfico" para charlas y conferencias en relación a su especialidad.

En ese sentido, la perfiladora criminal -Laura Quiñones Urquiza-, explica que "lejos de creer que son monstruos o personas fácilmente detectables como pedófilos, se esconden detrás de este tipo de actividades donde saben que están a resguardo donde hay una cierta confianza como en este caso por su profesión y el lugar en el que trabaja. Los pedófilos y los pederastras aprovechan la vulnerabilidad de tenerlos a cargo. Tienen una conexión especial con los niños".

Fuente: M1