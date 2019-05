“Rafaela Construye es una programa que apunta al corazón de la familia trabajadora”

Este lunes, en el Despacho de Intendencia, el mandatario recibió al grupo de familias beneficiarias para hacerles entrega del cheque correspondiente: “Es muy importante que a la familia joven, trabajadora, que la pelea todos los días, podamos darle una ayuda para que puedan tener su casa propia”, manifestó.

Además, Castellano dijo que “este programa que lleva adelante el municipio va justamente al corazón de la familia. Yo veo las lágrimas cuando cuentan sus testimonios y escucho que de pronto se les abrió una posibilidad que nunca la soñaron. Eso es Rafaela Construye. Además es generar movimiento económico en la ciudad”.

“Nosotros queremos compartir ese sueño a través de este crédito que los potencia Y los ayuda. Es ese sueño maravilloso de poder llegar a su casa propia”, finalizó.

Ya son 51 créditos

A su turno, el director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Bersano, explicó: “Es un crédito municipal para la compra de materiales. Con la entrega de estos nuevos créditos, el Municipio lleva entregados 51. Esto representa una inversión para la Municipalidad de 10 millones de pesos y que la gente lo paga en cuotas a través de un financiamiento directo del Instituto Municipal de la Vivienda”.

“Son 51 familias que, muchos de ellos, ya empezaron a construir sus casas y ven en este crédito la posibilidad de concretar su sueño de tener la casa propia”, agregó.

Por último, detalló los requisitos para acceder al crédito: “Tener constituido un grupo familiar, tener 10 años de residencia en la ciudad de acuerdo a lo que establece una ordenanza municipal, ser propietario de un único bien inmueble que sería un terreno, contar con un ingreso que está establecido en la operatoria y un garante solidario para el pago de las cuotas”.

En primera persona

A su turno, Mónica Fernández y Juan Zaragoza, comentaron: “El programa es muy bueno para poder tener la vivienda propia. Hoy en día no es fácil tener una vivienda. Gracias a Dios salimos beneficiados. En mi caso, yo ya tenía mi lote y no podía construir. Gracias a este programa lo podremos hacer”.

“Me enteré a través de la página de la Municipalidad, me inscribí y, cuando me dijeron que pude acceder al crédito, nos pusimos muy contentos porque no es fácil construir. Estamos en una situación muy difícil. Yo tengo 5 hijos y la verdad es que no podíamos, alquilar, mantener a la familia y comprar los materiales ya que está bastante caro. Salir del alquiler es algo muy bueno para nosotros y nos pone muy felices”, manifestaron.

Después, Emanuel Viotti, otro de los beneficiarios, dijo que “es una ayuda importante. Yo siempre tuve la ilusión de hacerme algo propio y salir del alquiler. Con esta ayuda que nos da la Municipalidad y con la financiación que tiene la verdad que es una ayuda importante”.

“Estamos contentos. Ahora hay que arrancar con la construcción. Me enteré del programa por la página de internet de la Municipalidad”, concluyó.