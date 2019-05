Denuncian maltratos de una docente a chicos de 5 años en una escuela del norte

Un grupo de padres de alumnos de la sala de cinco años de una escuela privada y religiosa del norte de la ciudad denunciaron maltrato físico y psicológico hacia los chicos por parte de una docente. Hay una denuncia policial y otra administrativa presentada este jueves por el Arzobispado de Santa Fe, a cargo de la institución, ante el Ministerio de Educación.

La situación de maltrato fue advertida el lunes de la semana pasada por una madre cuando fue a buscar a su hijo a la escuela y este se encontraba llorando debajo de la mesa.

"La seño le ponía «jabón picante» en las manos porque se portaba mal y se lo hacía chupar, así como también que los hace orinar encima y no les da la merienda"



"Somos un grupo de mamás de 23 alumnos de la sala que hoy estamos denunciando esto, hay signos de maltrato físico y psicológico. En el grupo que tenemos una mamá comentó que fue a buscar a su nene y estaba llorando y luego le contó que la seño los amenaza con ponerles «jabón picante» (que sería alcohol en gel) en las manos si se portan mal y se lo hace chupar, así como también que los hace orinar encima y no les da la merienda. Son varios los testimonios de nenes que relatan lo mismo y los tenemos grabados. Mi hijo es uno de los más afectados porque hasta tuvo marcas en el brazo", contó a UNO Santa Fe Débora, mamá de uno de los alumnos de cinco años y que hoy se manifestaba con otros padres frente a la institución. Piden que la docente sea desplazada de su cargo y no asista a la escuela. "Hoy sigue acá, dando clases, y nosotros desde hace una semana no podemos mandar a los chicos", agregó la mamá.

Desde la cartera de Educación confirmaron a este medio que durante la mañana ingresó la denuncia institucional realizada por el Arzobispado de Santa Fe

El martes de la semana pasada este grupo de padres se presentó en la escuela para hablar con la directora, que les "prometió informar el asunto" al Arzobispado de Santa Fe, de quien depende la institución, para que lo comuniquen al Ministerio de Educación.

Tras varios días sin novedades, este lunes una de las mamás hizo la denuncia policial en el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. El caso ya está en manos de la fiscal Bárbara Ilera, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Publico de la Acusación.

Este jueves, desde la cartera de Educación confirmaron a este medio que durante la mañana ingresó la denuncia institucional realizada por el Arzobispado de Santa Fe solicitando "el inicio de sumario con desplazamiento" de cargo preventivo para la docente, mientras se den las tareas de investigación. Por estos momentos se encuentran recabando la documentación en la etapa presumarial para luego iniciar la investigación administrativa pertinente. Hasta ahora la docente no fue desplazada, pero fuentes oficiales afirman que en estos momentos "no se encuentra al frente del aula".

Fuente: UNO Santa Fe