"Tenemos que poner en alto el trabajo y la educación para proyectarnos como ciudad"

El intendente Luis Castellano encabezó el acto oficial conmemorativo del Día Internacional del Trabajador que se realizó durante la mañana del miércoles 1° de mayo en la Placita Honda del barrio San Martín.

Junto al mandatario estuvieron presentes concejales; integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal; el jefe de la URV de Policía, director general Juan Pablo Bengoechea; el secretario general de la CGT Rafaela Roberto Oesquer; el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande; la presidenta de la Vecinal de barrio San Martín, Eloisa Torreano; representantes de la Sociedad Rural de Rafaela; entidades de bien público, vecinales, sindicales; alumnos de escuelas de la ciudad y público en general.

En cuanto al desarrollo del acto, el mismo contó con la participación de escuelas de la ciudad y sus correspondientes abanderados; la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Esteban Fernández y la voz del cantante Matías Lobaiza, quienes interpretaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Rafaela; la interpretación de la canción “Cuando Sea Grande”, a cargo de alumnos de 3° grado A y B de la Escuela N° 481 Bartolomé Mitre con la coordinación de la docente Marta Elías; la participación musical de la cantante y docente Mariela Eier y el pianista y docente Claudio Duverne con dos canciones y un trabajo especial de los alumnos del Centro de Formación Laboral N° 2082 que incluyó la muestra y degustación de productos de su panadería.

Trabajar

Al hacer uso de la palabra, el intendente Luis Castellano mencionó que “la verdad que es un acto, de lo que recuerdo yo, el más nutrido de los últimos años y eso es una señal muy buena, muy positiva”.

Luis Castellano expresó que “es duro celebrar el Día del Trabajador con un panorama como el que estamos viviendo, pero es la realidad y lo único que no debemos hacer los dirigentes es negar la realidad. La realidad hay que asumirla, plantearla, trabajar mucho y tratar de modificarla para bien, para eso es la política. Si la política no sirve para poder darle soluciones a la gente, en realidad la política no sirve para nada. Y la realidad es que Rafaela es una ciudad productiva, Rafaela es una ciudad de trabajo, yo le dicho en innumerable cantidad de veces, a mí y a mi equipo la gente se nos acerca y nos dice Intendente yo no quiero que me regale nada, yo lo que quiero es trabajo. Cómo dar trabajo cuando no hay y eso es lo que hoy está pasando. La gente quiere trabajar y no hay trabajo. Con esa dureza y crueldad que uno plantea la situación, se la plantea en una ciudad que es ejemplo de trabajo, que es ejemplo de producción, que es ejemplo de esfuerzo y que hoy es mirada en todos los lugares de la Argentina como modelo de interacción público - privada, con los gremios, con las empresas. Pero, como no me gusta hablar de sensaciones, hay que poner algunos números a las cosas para entender de qué estamos hablando. En Rafaela, en el último informe que ha hecho el ICEDeL, nuestra Encuesta Permanente de Hogares, que fue la del año pasado, hay casi un 19% de personas que están empleadas o subempleadas, están buscando trabajo y no lo encuentran. Estamos hablando de 3 puntos más del 2015. Esto que yo les digo de que la gente está buscando trabajo, que existe esa necesidad, se muestra también en números. Estoy hablando de números del año pasado este año volveremos a evaluar”; agregó que “también hay un informe de la Universidad Católica Argentina que habla que el 44% de los trabajadores de nuestro país están en precariedad laboral. Es la mitad de la población que no tiene obra social, mitad de la población que tal vez no tenga ningún gremio que los acompañe, que los cuide, que ha perdido una cantidad de derechos importantes”.

“Cuando uno habla de trabajo, habla de un derecho. Es un derecho poder trabajar. Y se ha transformado en muchos casos en un privilegio. Y eso termina siendo muchas veces caldo de cultivo para los que de alguna manera explotan esa situación. Y no puede ser, porque esto desiguala”; afirmó.

El Intendente dijo que “volviendo a Rafaela, ahora le voy a dar el número que es aún más preocupante: Rafaela tiene mitad de su población, casi el 50 por ciento, menor a 30 años; es una ciudad joven, muy joven y eso tiene mucha potencia. Dentro de ese desempleo, el 65 por ciento que está desempleado tiene menos de 30 años y, de ese 65 por ciento que está desempleado, que son todos jóvenes menores de 30 años que son nuestra potencia como ciudad, el 75% son mujeres y la mitad de esas mujeres y esos varones menores de 30 años, hace más de un año que busca trabajo y no lo consigue. Es un dato importantísimo, es un dato que no podemos soslayar porque no podemos hablar de trabajo si no hablamos de los que quieren trabajar. Y es ahí donde yo quiero poner en ese dato mucho de la política de acción local que estamos tratando de llevar adelante, porque si tenemos 64% personas dentro del total de desempleo que están buscando empleo, le voy a decir que la mitad de ellos tampoco terminó la escuela secundaria. Y ahí tenemos un gran problema, por eso las cosas hay que ponerlas en términos reales, hay que medirlas y hay que ver qué políticas llevamos hacia adelante y a veces uno hace cosas y no explica porque las hace. Cuando empezamos el programa a Seguila!, el año pasado, el programa Seguila! es un programa para que todos aquellos que de alguna manera no pudieron terminar la escuela secundaria por varias razones lo pueden hacer. Hoy ya tenemos 100 egresados. Después comenzamos con el programa Seguila Igual!, para mamás que, por tener a sus chicos tuvieron que dejar la escuela secundaria y por supuesto perder la perspectiva de trabajo, y hoy también ya están terminando su escuela secundaria. Nuestra Escuela de Oficios para terminar la escuela secundaria. Allí ya han pasado más de 400 chicos que no podían ser contenidos en un aula pero sí pueden aprender carpintería, herrería, tornería, electricidad. Los programas como aprender en la empresa, tutorías para que el aula se convierta en un lugar de capacitación. Una batería de acciones que hacemos juntos con los gremios y con las empresas tratando de cuidar a Rafaela. Ahora, esto nunca va alcanzar si a nivel nacional hay una política donde rinde más poner plata en intereses o comprar dólares que poner una empresa o hay demasiadas dificultades para poder tomar un trabajo porque el riesgo es altísimo. Cuando le llega una boleta de luz a una pyme, que le llega 20.000 pesos y tiene que terminar cerrando. Desde todos lados hay que cuidar el trabajo; tenemos que ponerlo bien alto esto. Necesitamos ponerlo alto, porque si se nos derrumba la educación y el trabajo se nos derrumba la cultura rafaelina, se nos derrumba lo que somos y ahí está la clave. Por eso todos tenemos que pelear para lograr que se vuelva a poner en alto el trabajo, la producción, la educación. Es la única manera de proyectarnos hacia adelante. Yo creo que es posible. Yo sé que es posible. Hay que cuidar la ciudad, que trabajar mucho en estas políticas productivas y reclamar para que haya una mirada, por lo menos una caricia, una ayuda y un empuje a las pequeñas y medianas empresas y, fundamentalmente, a nuestros trabajadores y trabajadoras”; finalizó el Intendente.

Salvaguardar

A su tiempo, el secretario general de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer manifestó que “lamentablemente la situación de los trabajadores es muy grave, difícil; tenemos un país en plena recesión, con una inflación interanual del 55 por ciento, con una tasa de despidos impresionante, suspensiones, perjuicios en la producción, la industria. El desarrollo de la industria nacional es fundamental para cualquier país del mundo y en el nuestro ocurre todo lo contrario”.

“Rafaela es el ejemplo, una ciudad netamente industrial y que, porque se interactúa permanentemente entre las instituciones se trata de salvaguardar situaciones no deseables pero estamos inmersos en la realidad de nuestro país y, si no se da un giro a la actual política económica que se lleva adelante actualmente, es indudable que vamos a sufrir serias consecuencias y es lo que no tenemos que dejar que ocurra. Hay que pensar, analizar y ver cuál es la realidad que tenemos y cuáles son las soluciones para que las consecuencias no sean las peores porque no es a lo que estamos acostumbrados en Rafaela”; dijo.