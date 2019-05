El Municipio refuerza operativos por caída de hojas

Con la llegada del otoño y la influencia del viento, se intensifica la cantidad de hojas desde los árboles.

Por tal motivo, el Estado local determinó reforzar la logística que incluye el refuerzo de las tareas de barrido en sectores donde la caída abundante de hojas demanda la presencia de barre aspiradores con mayor frecuencia.

Incluso, en algunos barrios, se trabaja con una diagramación diferenciada que incluye la utilización de sopladora de hojas y recolección intensiva con palas y camiones de vuelco.

Por cada día de trabajo completo se barren, aproximadamente, 400 kilómetros y los recorridos se desarrollan fuera de los horarios pico para evitar colapsar el normal funcionamiento del tránsito

Trabajo en doble turno

El barrido mecánico es realizado por 5 barre aspiradores que succionan las hojas caídas en la calle. Completada la capacidad del camión, las hojas son transportadas y depositadas en la Estación de Transferencia ubicada en avenida Aristóbulo del Valle. Desde allí son trasladadas al Complejo Ambiental para su disposición final en la Planta de Compostaje.

En el proceso intervienen camiones de vuelco, barredoras de arrastre y palas mecánicas y personal especializado para el manejo de maquinarias y barrido manual. Cada camión transporta un volumen aproximado de 5 m3 de hojas en su caja de vuelco.

Vale agregar que el Municipio dispuso reforzar la colecta de bolsas con hojas producto del barrido. Para ello ha establecido ampliar las labores al turno tarde con el objetivo de liberar la vía pública lo más rápido posible y asegurar el tránsito normal, tanto para conductores como peatones, dentro de la trama urbana.

Recomendaciones

El Gobierno Municipal recomienda a los vecinos controlar que las hojas caídas no obstruyan canaletas ni desagües; si se realiza el barrido manual de las hojas del lado de la calzada y no se las embolsa, se deben acumular a 30 centímetros del cordón para que el camión de barre aspirado las pueda juntar; procurar no dejar vehículos estacionados por tiempo prolongado junto al cordón para facilitar las labores del personal; colocar las hojas producto del barrido manual diario en bolsas similares a las utilizadas para los residuos biodegradables y depositarlas para su recolección según el cronograma establecido (domingo, martes, miércoles y viernes).

Cronograma

La Municipalidad de Rafaela informa los días, horarios y barrios en donde se realiza el barrido

mecánico. Cabe aclarar que el diagrama puede alterarse por razones de fuerza mayor:

Sábado; 4 horas, bulevares y avenidas.

Domingo; 22 horas, Belgrano, Nuestra Señora de Luján, Italia, Villa Rosas, Sarmiento, Alberdi.

Lunes; 4 horas, 30 de Octubre y Central Córdoba; 22 horas, Ilolay, Pizzurno, Juan de Garay, La Cañada, Loteo Lomas del Bosque.

Martes; 4 horas, San Martín y Mosconi; 22 horas, 9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann y Villa Dominga.

Miércoles; 4 horas, Belgrano y Paseo del Este; 22 horas, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, Amancay, Los Nogales, Antártida Argentina, Jardín.

Jueves; 4 horas, Malvinas Argentinas, Independencia y Alberdi; 22 horas, Martín Fierro, Martín Güemes, Barranquitas, San José, San Martín y Garay.

Viernes; 4 horas, 30 de Octubre.

Recordamos que el cronograma de barrido puede consultarse en la página web de la Municipalidad de Rafaela www.rafaela.gov.ar.