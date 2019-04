En 2015, un científico había pedido que no voten a Macri porque se quedaría sin trabajo: este mes lo echaron

En vísperas del balotaje en 2015, Pablo pegó un cartel en que le pidió a sus vecinos que no voten a Cambiemos porque iba a perder su empleo como investigador del Conicet. Lo que parecía una exageración y su peor temor, se cumplió.

"Vayan a lavar los platos", fue quizás frase más lamentable que quedó grabada en la historia de la ciencia de nuestro país. Fue el entonces ministro de economía Domingo Cavallo quien se la dijo con cinismo y machismo a la científica Susana Torrado en 1994, cuando el Conicetreclamaba mayor presupuesto. Pablo García, la recogió en 2015 antes del balotaje. Pegó un cartel en la puerta de su departamento que decía "si gana Macri, empiezo a lavar platos". Este mes, fue uno de los dos mil que quedaron fuera del organismo.



Pablo es licenciado en química, hizo doctorado y posdoctorado en el Conicet. Se dedica al diseño de fotofármacos para el tratamiento de tumores. Tras 8 años de investigar para el organismo se postuló para ingresar a la carrera y por el recorte que hizo el gobierno quedó afuera, al igual que otros dos mil científicos de todo el país, sólo pudieron ingresar 450.

El investigador cordobés contó a minutouno.com que el cartel que colgó en la puerta de su casa en octubre de 2015 fue arrancado por sus vecinos y consideró que "hoy sería distinto porque ya no es una suposición. En aquel momento me decían que era ´campaña del miedo´. Yo pensaba que era una hipótesis bien fundada pero no, hoy se trata de una realidad".

En ese entonces, el joven pronosticó "a modo de broma pero con mucho verdad" que el gobierno macrista haría un achicamiento del área de investigación científica similar al que se hizo en los 90, de la mano de Cavallo y Carlos Menem. Sin embargo, hoy evalúa que el golpe para el sector fue aún mayor porque "veníamos de un avance enorme, hubo muchas becas doctorales, muchos subsidios para comprar equipamiento y fomentar el desarrollo".







"Terminó pasando lo que yo pensaba. Cada gobierno, tiene un modelo económico que tiene que ver también con un modelo de hacer ciencia. Uno sabía de donde venía Macri y que se trataría de un gobierno neoliberal que recortaría a la ciencia", aseguró.







Resaltó además que son muchos sus compañeros científicos que se fueron del país o piensan irse unos años. Incluso él tiene ofertas para trabajar en Europa o en Brasil. Explicó que volverá a postularse pero aunque lo acepten el año que viene hasta que se efectivice el cargo pueden pasar varios años. Entonces contó que evalúa la propuestas de ir al Estado brasilero de Sao Pablo, que tiene un organismo similar al CONICET. "Me surgió la propuesta hace un par de semanas".