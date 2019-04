Perotti: "Tenemos que construir con el que piensa diferente"

El candidato peronista Omar Perotti dijo este lunes que tras la victoria en la interna ante María Eugenia Bielsa se inició "otra etapa" de cara a las elecciones generales. Agregó que"no es tiempo de juntarse con los que piensan parecido; hay que construir con el que piensa diferente". "No vamos a tener un mensaje pensando en un tercio", aseguró de cara al 16 de junio.

Entrevistado por los periodista Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), el postulante para la Casa Gris manifestó que en las Paso se "ordenaron las listas" y añadió que "ahora comienza otra etapa". "Fue un gran victoria en toda la provincia. Empezó otra tarea ahora. Queremos seguir sumando, es nuestra consigna", comentó.

"No es tiempo de juntarse con los que piensan parecido; hay que construir con el que piensa diferente, trabajando codo a codo para el 16 de junio", afirmó Perotti.

El rafaelino resaltó la elección hecha por el Frente Juntos, ya que entre los votos cosechados por él y su contrincante María Eugenia Bielsa superó al Frente Progresista. "Nos hizo altamente competitivos. Hay que seguir trabajando. Ahora habrá menos candidatos (para las generales). El santafesino es muy exigente en la elección y va a poner mayor atención", indicó.

"Hasta acá hubo un perfil para las Paso. Ahora hay que seguir sumando para gobernar, ampliar el espacio. Confío que se sumarán más santafesinos, los necesitamos a todos. No vamos a tener un mensaje pensando en un tercio", aseveró.

Perotti expresó que dialogó con Bielsa antes de que se dieran a conocer los datos de la interna en el búnker del Frente Juntos. "Es un triunfo de ambos sectores. No me cabe duda que necesitamos del aporte de la gente de su espacio. La dirigencia no va a separar lo que la gente ha unido; nos quieren juntos porque la está pasando mal", concluyó.