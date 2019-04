Regional: Cinco personas murieron en un siniestro vial

Un siniestro fatal tuvo lugar anoche en el autopista Rosario-Córdoba, a la altura de la localidad de Funes. El remolque de un camión impactó contra un auto y murieron sus ocupantes, un total de 5 personas.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial informaron que este viernes a las 23.50 personal de la Policía de Seguridad Vial fue alertado por un siniestro, a la altura de los kilómetros 303 y 304 de la ruta que une Rosario y Córdoba.

Por causas que se tratan de establecer, a un camión Mercedes Benz, conducido por Jorge P. de 33 años, domiciliado en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se le desprendió el semirremolque provocando el aplastamiento de un vehículo Renault Captur. Por el impacto, fallecieron los cinco ocupantes de dicho rodado.

Se hicieron presentes en el lugar personal del Sies y de la división Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Se constató que abordo circulaban Fabricio C. (50), Olga F. (74), Ángel C. (76) quienes en principio eran originarias de Casilda; y otras dos mujeres que al momento no fueron identificadas. Se le dio cuenta al fiscal de Homicidios Culposos, Donato Trotta.

Fuente: Rosario3