VecinosDestacados: La necesidad de reutilizar materiales como emprendimiento

Esta semana conversamos con Jonatan Perg, que junto a Sofía Aguilera y Brian Roldán, jóvenes y emprendedores por naturaleza, sintieron la necesidad de reutilizar pallets dando vida a Originario.

Recordamos que todos los vecinos que quieran participar y contar sus acciones sustentables, lo pueden hacer todos los días de 7 a 13. Facebook o Instagram (@idsrafaela) - [email protected] - (03492) 504579.

Originario

Jonatan Perg tiene 26 años y Sofía Aguilera, 27. Ambos viven en el barrio Pizzurno de la ciudad de Rafaela y hace aproximadamente 8 meses, comenzaron con “Originario”, un emprendimiento que recicla y recupera pallets de madera, convirtiendo estos residuos en recursos a partir de la construcción de diversos muebles y mobiliarios.

“Somos emprendedores por decisión y eternos estudiantes, porque creemos en la importancia de educarnos constantemente”, señala Jonatan.

Además indica que “tenemos un objetivo claro, seguir evolucionando. Queremos crecer como seres humanos, en el sentido más amplio del concepto”.

“Necesitamos conectar con el universo que nos rodea para lograr un mejor desarrollo y entre tantas otras cosas, reutilizar los materiales para darle una nueva utilidad es una forma”, agregó Sofia. Este concepto de vida que definen, es lo que sin darse cuenta los llevó a comenzar con este emprendimiento.

Jonatan comentó que “aun siendo empleados, durante nuestras vacaciones de julio de 2018, se nos ocurrió hacer una hoguera de jardín porque nos gusta cocinar al fuego o a las brasas y porque en el ritual de prender un fuego encontramos un espacio de desconexión. A los pocos días de estrenada la hoguera, encontramos un pallet y decidimos empezar a construir muebles. Eso nos impulsó a animarnos y emprender este proyecto sin tener muchos conocimientos en carpintería”.

Su inicio fue inestable pero muy entretenido y positivo. “Comenzamos en el patio de nuestra casa con un serrucho, un martillo y un destornillador con el cabo roto. Poco a poco fuimos vendiendo algunos muebles y de esa forma accediendo a distintas herramientas, hasta poder mudarnos e instalarnos en un lugar más cómodo”, remarcó Sofía.

“Fue mucho de prueba y error, fuimos aprendiendo y paso a paso, alcanzar nuestros objetivos”, señaló Jonatan.

Cabe aclarar que a la materia prima la consiguen en empresas u obras en construcción, a veces a cambio de servicios o insumos.

Jonatan y Sofía en octubre del 2018 decidieron dejar definitivamente sus trabajos, para dedicarse de lleno al proyecto con el deseo de contagiar en la gente esta movida y tendencia sustentable. “Queremos ayudar con nuestro trabajo a instalar este nuevo concepto”, indicó Sofía.

Y si bien no les resultó fácil, estos jóvenes no dudan que es posible. “Para poder emprender, no se necesita de grandes inversiones iniciales, se necesita convicción, confianza en sí mismo, disciplina, esfuerzo, constancia, pero también necesitamos aprender a disfrutar del proceso, a aprender del fracaso y a vivir el momento” agregó Jonatan.

En enero de 2019 se mudaron al taller/local donde trabajan actualmente, ubicado en calle Liniers 261 en barrio Central Córdoba. A partir de ese momento, se sumó al proyecto Brian Roldán de 19 años, con ganas de aprender, crecer y aportar.

Con el crecimiento de esta iniciativa sustentable, los jóvenes intentan aprender e incorporar técnicas constantemente, participan de capacitaciones, hacen cursos online y están atentos a las tendencias y la innovación en este tipo de productos. Además sueñan con el local con estilo propio, “porque somos Originarios y nos encanta hacerlo”, indicó Brian.

Los tres jóvenes realizan en sus casas otros tipos de prácticas sustentables: reutilización de materiales, separación de residuos y cocina con brasas o al fuego.