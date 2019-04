Peña: "Macri va a ser el candidato y va a ganar"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, confió en que el gobierno "va a ganar las elecciones" de octubre con Mauricio Macri como candidato a la reelección ya que es el "líder natural" del oficialismo y descartó rotundamente un posible adelantamiento de los comicios.

"Macri va a ser el candidato y va a ganar, vamos a ganar la elección de octubre o en noviembre (...), los argentinos no quieren volver atrás", enfatizó Peña en una entrevista concedida al canal TN.

Peña insistió en que "Macri es el candidato, absolutamente; es la mejor forma de ganar y que continúen estas tareas que está haciendo. El presidente. Macri es el líder natural de este espacio".

Al mismo tiempo quitó trascendencia a las versiones sobre una posible candidatura presidencial de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y aseveró que "el 25 de abril de 2015 había menos posibilidad de ganar que el 25 de abril de 2019".

"Quiero darle tranquilidad a la gente que priorizamos hacer el equipo más competitivo; la confianza entre Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño), María Eugenia y Mauricio, permite que siempre se puede conversar todo", sostuvo Peña, quien aseguró: "No se pensó en cambios de gabinete porque estamos contentos con este equipo".

Sobre un posible adelantamiento de las elecciones, aseguró: "Absolutamente descartado; tenemos un gobierno y un presidente que tienen claro lo firme que tienen que tener el timón, y no hay que tenerle miedo a que podemos romper esos ciclos de frustración que hemos vivido en Argentina".

El funcionario admitió que "Argentina tiene una economía vulnerable, como país no lo hemos resuelto, pero estamos encaminados a resolverlo; en un año electoral se genera una mayor incertidumbre", pero se debe resolver "donde van a ir los argentinos, si quieren una modificación, una reforma, un cambio o políticas populistas".

Acerca de las encuestas que dan como posible ganadora a la ex presidenta Cristina Kirchner, Peña dijo que "hay que entender que la encuesta no es un pronóstico, solo es un indicador para saber donde está parada la sociedad".

"Es poco serio hablar de balotaje y tomar decisiones en ese marco; en la elección, por definición, hay mucha indecisión hasta el final, y hay un sector relevante que tiene preferencia por Cristina Kirchner, pero la mayoría quiere mirar hacia adelante", amplió.

Cuando se le pidió opinión sobre la ex mandataria, dijo que "es una ex presidenta con una mirada muy particular de la realidad".

Ante una nueva consulta sobre si Cristina ganara en las Paso, contestó que "no creo que haya que hacer futurología; tenemos que administrar un tiempo de mucha volatilidad y no se está discutiendo entre dos candidatos que tienen un piso en común; vamos a convocar a quienes quieren democracia transparente y honesta, que hace obras".

"Los argentinos tendrán que decidir que se va a romper un círculo vicioso", enfatizó Peña.

Al explicar el escenario para las próximas elecciones, señaló que "La Argentina no se ha transformado tanto en materia de preferencia electoral" y dijo que desde el gobierno "debemos movernos desde el protagonismo y no desde la parálisis" en momentos complicados como los actuales.

"La transformación que estamos haciendo es por primera vez profunda y estructural; si uno mira desde la coyuntura vemos que no estamos con los resultados que queremos, pero hemos llegado al equilibrio fiscal, hemos saneado el Banco Central y las cuentas públicas de las provincias y logramos un inédito apoyo internacional", detalló.

"Estoy conforme con un gobierno que se animó como pocos en nuestra historia a hacer todas las transformaciones profundas", abundó.

Sobre cómo los otros países observan a la Argentina, Peña expresó que "el mundo mira el proceso de la Argentina y de ahí toma sus recaudos", pero consideró importante que "se confirme adonde quiere ir el país".

Peña admitió que "proponer metas de inflación ambiciosas con un plan fiscal no ambicioso fue un error, lo hemos dicho, y hubo factores no vistos previamente", como la sequía.

No obstante, advirtió que "hablar de descontrol es un error; el tipo de cambio está por debajo de la inflación", y acerca de las bruscas variaciones del dólar señaló que "no estamos acostumbrados al tipo de cambio flotante...es un proceso delicado".

Acerca de las reciente medidas anunciadas, aseguró que "sigue, estamos implementándolo; queremos ser muy responsables en este contexto delicado y ayudar a la gente que más lo necesita".

Agregó que "entender que esta dificultad del corto plazo está vinculada con los problemas estructurales tiene un sentido, y que el desafío del camino va a ser más fácil. Somos una de las economías más frágiles pero estamos haciendo los deberes que otros ya hicieron hace 20 años, como Uruguay o Chile".

También se refirió a los opositores: "Si más dirigentes de la oposición dicen que queremos ratificar lo central sería más fácil, que en vez de solo hacer diagnóstico puedan plantear qué van a hacer para vencer esa incertidumbre".

"Hay ambigüedad en unos, miedo en otros, pero nos dicen en privado que «haríamos lo que ustedes están haciendo»", aseveró. "Lo más importante es pensar y exigir a todos los candidatos mucha claridad para decir lo que van a hacer para estar mejor mañana", añadió.

Sobre si recibe presiones, Peña comentó que "el de Jefe de Gabinete es un cargo muy particular, destinado a recibir fricciones".



Fuente: Télam