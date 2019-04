Perotti: “Los que quieren vivir en paz pueden contar conmigo”

Durante un encuentro que se realizó en la ciudad de Rosario y con tono de cierre de campaña Perotti enfatizó: “Estamos convencidos que vamos a tener una provincia mucho más segura, que vamos a generar una provincia con muchas más oportunidades, porque vamos a cuidar muy fuerte a la producción y al empleo. Vamos a cuidar a todos los santafesinos”.

Sobre esa idea, el rafaelino agregó que “cuando digo una provincia más segura es porque vamos a trabajar para tener una política de seguridad muy diferente. Yo sí voy a conducir a la policía, haciéndome cargo de las facultades que la Constitución provincial le da al gobernador”. Además, remarcó que “si alguien está de acuerdo con esta política de seguridad, con estos niveles de delito, de narcotráfico ese ya tiene candidato; el que no esté de acuerdo, el que quiera vivir en paz, puede contar conmigo”.

“El Estado tiene que volver de los lugares de donde nunca debió retirarse con más educación, con más oficios, con más deporte, con más salud, con más recreación y más cultura. Es allí donde también estamos generando seguridad”, aseguró.

En ese sentido, insistió en “enfrentar codo a codo, todos los santafesinos, el gran desafío que tenemos por delante: derrotar la pobreza, la desocupación y la inseguridad. Y esto empieza a construirse el 28. Por eso este domingo, cuando vayan a votar, marquen donde dice Perotti-Rodenas” Y agregó: “Estamos seguros que los vamos a cuidar mejor, y vamos a garantizar que se vuelva a vivir en paz”.

Al respecto, señaló que “defender Santa Fe significa defender su historia de producción y trabajo. Defender a nuestros productores, industriales, pequeños y medianos empresarios, al sector comercial, al sector de servicios. Hay que darle a Santa Fe, lo que es de Santa Fe”.

“Tenemos que cuidar el talento de nuestros jóvenes; ellos tienen que saber que sus ideas tendrán respuestas. Nuestro gobierno se convertirá en una usina de ideas y proyectos para que cada joven pueda poner en marcha sus sueños. Esa es la provincia que queremos. Esa es la Santa Fe que viene”, continuó.

En consonancia, Perotti remarcó que el futuro de la provincia está “en manos de los santafesinos, cuando nos amigamos entre los santafesinos”. Y subrayó: “Basta de pelearnos entre nosotros; asumamos la defensa de nuestros recursos. Y esto sin dudas lo vamos a empezar a construir desde el domingo, en una gran PASO, construyendo una Santa Fe distinta, una Santa Fe que sea capaz de hacerse escuchar nacionalmente, con una política de tarifas distinta, acompañada desde una Empresa Provincial de la Energía nuestra, que seguirá siendo nuestra, al servicio de cada uno de los sectores, en cada rincón de la provincia”.

Por otro lado, resaltó “la necesidad de ser austeros, poniendo los recursos cerca de la gente para garantizar transparencia; esa será la forma de gobernar. Porque con ahorros derivados de la austeridad vamos a poder llevar adelante programas concretos, que surgieron de las recorridas por la provincia”.

En ese punto, destacó que uno de los reclamos de la gente es el costo del transporte para ir a estudiar. “Por eso vamos a poner en marcha el boleto educativo gratuito para alumnos de primaria, de secundaria y universitarios, para docentes y no docentes. Es una inversión en educación; es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y vamos a sumar a los trabajadores que no lleguen con su sueldo a dos salarios mínimos vitales y móviles con el 50%, y a nuestras abuelas y abuelos, para que ninguno deje de ir a un tratamiento o a un chequeo médico, para que no dejen de visitar a sus hijos o a sus nietos”.