Tiene 105 años y la designaron como auxiliar de mesa

Berta Ritvo tiene 105 años y fue designada esta semana por el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe como auxiliar dos de la mesa 2.121 que funcionará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de este domingo y para las Elecciones Generales del 16 de junio. Al respecto, la mujer opinó a UNO Santa Fe: "Resulta insólito que haya llegado a mi domicilio la designación".

Berta fue noticia nacional en 2017 luego de que este medio diera a conocer que había sido sacada del padrón y que reclamaba poder ejercer su derecho a voto, al que finalmente accedió. Este año, con la experiencia en alerta, junto a su familia consultaron los padrones en febrero y aunque no figuraba otra vez, tuvieron tiempo de hacer los reclamos correspondientes para que pueda participar de las elecciones.

Entre risas, le pregunta a UNO Santa Fe: "¿Con la edad que tengo me nombran? No, no, no. ¿En qué país estamos? Primero me sacan del padrón y después... Habrán dicho "si con esto la ofendimos, con esto la halagamos". No sé qué me van a decir". Pero al margen de la incredulidad, Berta está preocupada porque en el documento de designación –en un recuadro arriba de su documento que comienza en un millón– se lee que si no cumple con las obligaciones, puede ser penada con seis meses de prisión. Si bien su hija ya inició los trámites para impugnar la decisión, aún esperan una respuesta favorable.

La designación de autoridad de mesa del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe para Berta Ritvo de 105 años.



Longevidad

Berta se mantiene bien informada de los sucesos de la ciudad, de la provincia y del país a través de los medios de comunicación. Cuenta que su familia le lee las noticias digitales y que ya tiene decidido varios de sus candidatos. Sin embargo, entre las citas con distintos médicos y visitas de sus amigas, necesita administrar sus energías para poder descansar bien. Se levanta tarde y recibe visitas solo a la tardecita, por lo que levantarse a las 7 de la mañana para participar de la mesa le resulta una tarea imposible de realizar. Y sentencia: "No estoy en condiciones, no puedo atender a los demás".

Votos definidos

A pesar del trago amargo, Berta espera con ansias las elecciones del domingo a las que asistirá. Cuando comparte mates en el comedor de su casa, reparte panfletos del Frente Social y Popular y sugiere: "Si vos lo querés leer hacelo, no te digo que los votes sino que lean, los jóvenes tienen que saber. A mí me gusta Carlitos (por Del Frade) y Mercedes (Meier)". Por otro lado analiza sobre la actualidad: "Estuve siempre orgullosa de ser argentina, que era el granero del mundo. Hoy me entero que estamos importando para comer, no lo puedo creer. Estamos mal. Nunca dije malas palabras porque no se hacía, a mi marido no le gustaba y no quería que mis hijos aprendan esas cosas pero la verdad que con cada noticia puteo todo el día. Lo que sale la yerba, ¡y la leche! está más cara que la nafta".

Sobre Mauricio Macri, dijo que no lo votó: "Cuando escucho que piden créditos al Fondo Monetario Internacional por miles de millones de pesos me pregunto de dónde van a sacar para pagar si la gente no tiene para comer. No estoy contenta cómo se está manejando el país. No lo voy a elegir a él". Y en relación a Cristina Kirchner opinó: "Debería estar como Menem, no en libertad y no cobrando como expresidente".

En relación a la elección de gobernador o gobernadora, Berta analizó: "Me parece que por ahora puede ser Bonfatti. A Corral no lo voy a votar porque hay muchos pobres en la ciudad y muy poco se ha hecho por ellos, no sé si no puede o no tiene condiciones. Y entre Perotti y Bielsa, no sé cual de los dos así que opto por el otro que espero que no defraude a su partido aunque no podés saber hasta que no actúan. Aparte Perotti privatizó el Banco de Santa Fe y eso no me gustó".

En cuanto a la ciudad adelantó: "A Cantard no lo conozco mucho pero yo apoyo la educación pública. Y entre los Rossi y Jatón me quedo con el último. Para concejal voy con Pablo Landó".

Y sentenció: "Lo mío es secundario, lo que me preocupa son los jóvenes. Que piensen para más adelante. Por eso pienso en los candidatos que dije".

Aborto legal, seguro y gratuito

Berta también se alegró por el movimiento de mujeres del país y todas las marchas que se realizaron el año pasado a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo: "Es fantástico. Lo que me duele, bueno con la edad que tengo es lógico, pero el aborto tiene que ser una cosa oficializada, legal. Porque si vos no querés no te vas a ir a hacerlo, va el que quiere y uno es dueño de su cuerpo. Que me vengan con el cuento que es una vida y eso, no. No estoy de acuerdo. Los que están en contra no reparan en hacer bochinche y no ven las movilizaciones de mujeres que reclaman por sus necesidades. Marchan para que la gente esté mejor, piden para que todos tengamos beneficios".

Y remató, con el pañuelo puesto: "Hay que apoyar a las mujeres, tienen que marchar para aportar su granito de arena y demostrar su disconformidad para que cambien las cosas. Una golondrina no hace el verano, pero varias sí. Y educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir".

