Bullrich le ofreció Gendarmería a Lifschitz para investigar la ola delictiva

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le ofreció al gobernador Miguel Lifschitz “el mejor equipo de Gendarmería” para investigar sus sospechas de la existenciaun intento de desestabilización política detrás del recrudecimiento del delito en las últimas horas en la ciudad. Aunque se distanció de las declaraciones de la diputada Elisa Carrió en Rosario en las que vinculó a Antonio Bonfatti con la banda Los Monos,consideró que el legislador debe dar una explicación por el acuerdo judicial que le permitió quedar en liberad a quien atacó su vivienda a tiros cuando era gobernador de Santa Fe.

En declaraciones al periodista Alberto Lotuf (A Diario, Radio 2), la funcionaria del gobierno nacional se refirió a las expresiones vertidas por Miguel Lifschitz, en relación a los homicidios, asaltos y balaceras ocurridas en las últimas horas, en las que consideró la existencia de “intencionalidad política”. “Ayer me llamó (José) Corral muy preocupado, le ofrezco al gobernador el mejor equipo de Gendarmería para que le aporte los datos o las hipótesis y así desestructurar cualquier tipo de intento de desestabilización mediante el sufrimiento de la gente de Rosario”, sostuvo.

“La verdad es que sentimos que estas afirmaciones son muy fuertes, el gobierno (provincial) seguramente tendrá alguna información de un grupo narcocriminal o narcopolicial que esté detrás de esto”, continuó al respecto y sumó: “Lifschitz cuenta con nuestro apoyo y vamos a ir a fondo, no se puede permitir que un grupo intente influir en una elección”.

Luego, consultada sobre las declaraciones de Elisa Carrió en De 12 a 14 (El Tres), quien manifestó: “Si quieren votar por Los Monos, voten a Bonfatti”, Bullrich observó: “Nosotros no tenemos ninguna confirmación de ese tipo, si no hubiéramos hecho una denuncia de manera inmediata. Pero Bonfatti debería explicar por qué no defendió la investidura del gobernador y convirtió un juicio en una negociación casi privada con quien tiroteó su casa”. La ministra se refirió de esta forma a la liberación de Ema Pimpi Sandoval por atacar el 11 de octubre del 2013 luego de que la defensa de Bonfatti llegara a un acuerdo abreviado.

“Quedó una duda, nos hubiera gustado que se vuelva atrás”, remarcó. “Esto no es una transacción privada, se atacó la casa a un gobernador”, insistió.

A continuación, consideró: “Creemos que tenemos una propuesta mejor en seguridad que la que puede tener el gobierno (provincial) actual” y precisó: “Nosotros tenemos una propuesta electoral y por otro lado un compromiso institucional que cumplimos a toda hora pero no mezclamos esto, nuestro compromiso institucional sigue firme como buen gobierno”.

“Es importante investigar lo que dijo Lifschitz –remarcó–, porque ¿para dónde va el tiro? Le ofrezco el mejor equipo de Gendarmería para la investigación y así se puede llegar a la verdad si es cierto que tiene pruebas”. Finalmente, subrayó: “El que intenta desestabilizar tiene sus consecuencias”.