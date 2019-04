Las últimas palabras de un tripulante del ARA San Juan a su mujer: "Si no vuelvo, no les perdones nada"

Andrea Mereles es la viuda de Ricardo Gabriel Alfaro, uno de los 44 tripulantes que murieron a bordo del submarino ARA San Juan, y reveló las últimas palabras que le dijo antes de embarcarse: "Si no vuelvo, hacelos mierda”.











“Me olvidé de decirte que te amaba mucho, y te pido perdón si alguna vez te hice daño. Nos vemos los primeros días de diciembre”, le dijo en Mar del Plata y agregó: “si no vuelvo, hacelos mierda. Si algún día yo no estoy, ya sabés, no les perdones nada”.

Gaby, como lo conocían, le dijo esas palabras a su pareja el 25 de octubre de 2017, antes de partir hacia Ushuaia. “‘Siempre tenemos novedades, problemas’, me decía Gaby, después de cada navegación”, recordó Mereles desde Mar del Plata a ríonegro.com. “’El ARA está cada vez peor”, le había advertido el marino.

“No sé cómo quieren navegar con el submarino así… Nosotros no valemos nada para la Armada. Somos chanchitos de la india para ellos”, le decía. Luego la mujer agregó: “En el ARA pasaba de todo. Hubo cortes de luz, principios de incendio, fallas en las válvulas”.

“Él era un militar muy obediente y derecho, pero no quería navegar más ahí”, recordó la mujer y reveló: “En 2016 pidió el pase. Quería irse a Misiones, para trabajar en el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS). En 2017 le salió ese traslado y éste hubiera sido su último viaje. Y mirá lo que nos pasó”.

“Incluso pidió bajarse de esta navegación, porque iba otro cocinero como suplente, y para él no era necesario que dos suboficiales estuvieran para la cocina, pero le dijeron que no”, siguió. Luego contó que tiene en su poder fotos y un video de la situación del sumergible que registró su pareja con los años.

“Lo de las válvulas no recuerdo si pasó en un viaje que realizaron en 2015 o en 2016. El que se ve en la foto es Manuel Debrina, un suboficial que está citado a declarar por este tema a fines de este mes. Tuvieron que darle 5 o 6 puntos de sutura, porque la válvula le pegó en la cabeza. El otro accidentado era el suboficial Sánchez. Él está entre los 44”, indicó. Sobre el video contó que “es de un corte de luz que se registró en plena navegación”.

También recordó que en la navegación anterior al hundimiento le dijo “que los siguió un submarino inglés. Contó que habían visto a un barco ‘hacer cosas ilegales’ y tras esto se comunicaron con la base de Malvinas, y apareció ese submarino que los persiguió”. Entonces indicó: “Por eso a veces pienso que pasó algo más fuerte”.