“Voy a defender la industria de nuestra provincia y a sus trabajadores"

Omar Perotti volvió a poner el acento en el apuntalamiento a la producción “en cada uno de los rincones de la provincia” y afirmó que su defensa va a ser una de las prioridades en su futuro gobierno: “Santa Fe es parte importantísima de la industria nacional y de ese trabajo argentino, y como provincia hay que estar a la par de cada uno de los que producen, que invierten y que generan puestos de trabajos genuinos”.



“Vamos a defender la industria de nuestra provincia y a sus trabajadores”, enfatizó, y en ese sentido dijo que “defender Santa Fe es defender a nuestra gente, es defender la capacidad del que produce en el campo, en la industria, al pequeño emprendedor, al que está cerca de la tecnología, al trabajador santafesino que tiene condiciones para hacer lo que se nos ocurra”.



En el marco de la recorrida que realizó por las localidades de Arroyo Seco, Roldán y Carcarañá, el precandidato a gobernador por el frente SUMAR visitó la fábrica de calzados Grimoldi, donde dialogó con los operarios y destacó al sector como uno que cuenta con materia prima del cuero y que le “agrega valor y trabajo”.



Al respecto, Perotti sostuvo que “vamos a cuidar a estos sectores que están golpeados, como el calzado, el textil, la línea blanca, la metalmecánica, donde tenemos un potencial enorme”, y completó: “Cada uno de ellos tiene que sentir que el gobierno que viene los va a acompañar, que está a la par para crecer, para recuperar puestos de trabajo, y en definitiva a la par para despertar esta gran provincia que tenemos”.



Además, Perotti destacó el valor de la mano de obra santafesina. “Tenemos gente muy valiosa en muchísimos rubros, en la construcción, la metalmecánica, la industria de la madera, maquinaria agrícola, automotores. Eso es lo que tenemos que defender, porque nos están quitando los puestos de trabajo. Y esto es parte de la Santa Fe que uno quiere: una Santa Fe protagonista, que se plante a nivel nacional, que defienda la producción y el trabajo, que es con lo que esta provincia ha crecido”, explicó.



Y sumó: “Con el sistema financiero, que es lo que domina la economía del país, y con el FMI, nosotros no tenemos nada que ver. Acá la gente produce. Habrá que importar algún medicamento, algún insumo para la industria automotriz que no fabricamos aquí, para la maquinaria agrícola. Pero no traer cosas que hace nuestra gente, porque ese tipo de medidas manda trabajadores a la casa, genera familias empobrecidas”.



Durante la jornada, además, realizó una caminata por el centro de Roldán y tuvo un encuentro con la gente e instituciones de esa ciudad. Por último visitó la localidad de Carcarañá y charló con vecinos de la zona.