“Nuestro objetivo es proteger a los rafaelinos”

“Me acerqué a este operativo conjunto que se está realizando sobre la Ruta 34 con la Gendarmería Nacional, nuestra Guardia Urbana Rafaelina, Dirección de Protección Vial y Comunitaria, Centro de Monitoreo y con la novedad de que ha venido la Policía de Seguridad Aeroportuaria con un scanner. Esto es parte de lo que venimos gestionando hace tiempo sobre todo por la bronca y el cansancio que nos da que en la Ruta 34 haya tantos camiones pasantes violentando los semáforos y poniendo en riesgo la vida de muchos rafaelinos”; expresó el intendente Luis Castellano durante un nuevo operativo de seguridad conjunto desarrollado en el kilómetro 224 de la Ruta Nacional N°34.

Más controles

Luis Castellano explicó que “el operativo consiste fundamentalmente en dos cosas: una controlar las velocidades de camiones, colectivos, el paso en rojo y, por otro lado, el scanner lo que hace, como lo hace en cualquier Aduana, controlar lo que está adentro de cualquier baúl o bodega de micro. Sabemos claramente también que la Ruta 34 es una ruta en donde hay mucha droga y esto impide alertando para que no ingrese a la ciudad”.

El Intendente recordó que “es parte de la gestiones que venimos realizando junto al senador Omar Perotti, es parte de lo que venimos reclamando, es parte de lo que venimos pidiendo; Gendarmería está dentro del Comando Unificado y estamos trabajando coordinadamente y yo creo que es una muy buena señal que en este lugar estemos trabajando con este operativo. Recién hablábamos con el Comandante de Gendarmería y de la PSA sobre la posibilidad de llevar el scanner a la Terminal de Ómnibus ya que es un lugar en donde también podemos tener el control de lo que ingresa a Rafaela”.

“Estamos trabajando también en los detectores de patentes, en los controles sobre los cuatro ingresos a la ciudad y lo tenemos que hacer en forma conjunta con quien tiene la responsabilidad de controlar las rutas nacionales que es Gendarmería Nacional y, ahora, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria”; dijo el titular del Ejecutivo local.

Castellano sostuvo que “son controles eventuales y vamos a seguir teniendo operativos sorpresa. A esto no hay que avisarlo porque lo que tenemos que dar es un mensaje más que claro a todos los camiones que van y vienen y que no paran de faltarle el respeto a los rafaelinos que cruzan para un lado y el otro. Me parece que, si le damos continuidad y si estos controles se vienen produciendo sorpresivamente y con continuidad, de a poquito la cosa tiene que ir mejorando. Lo importante, y es lo que le pedimos a la Gendarmería, es que aquellos que violenten la ley queden detenidos y demorados. Esto es proteger a los más de 30 mil rafaelinos que van de oeste a este de la ciudad todos los días y que cruzan la Ruta 34”.

Profundizar

Los controles en el ámbito del ejido urbano se intensifican a la vez que incorporan mayor tecnología para agudizar los controles en distintos aspectos.

En este sentido, al control vehicular de cruces con semáforos en rojo realizado por el Centro de Monitoreo por medio de videocámaras y la inspección ocular - tecnológica por parte de los agentes dispuestos físicamente para el control de documentación, chapa patente y nivel de alcohol en sangre para conductores, se sumó la instalación de un scanner móvil para detección de drogas o elementos inadecuados en paquetes transportados.

La ciudad, a través del Ejecutivo local, tomó la decisión de profundizar los controles conjuntos sobre la Ruta Nacional N° 34 para garantizar la seguridad de todos los rafaelinos.