El intendente Luis Castellano encabezó la presentación de la edición 2019 correspondiente al programa Creando Conciencia desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable.

El acto se llevó a cabo en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 Joaquín V. González y participaron junto al titular del Ejecutivo local la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, María Paz Caruso, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, el director del Instituto Superior del Profesorado N°2 Joaquín V. González, Guillermo Sáenz, la coordinadora de la carrera Comunicación Social de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES – Rafaela), Silvana Moss, la directora de la Escuela de Formación Laboral N° 2082, Jacqueline Mansilla, representantes de empresas, de cooperativas de recicladores urbanos, entre otros.

Casa por casa

Durante el acto, el intendente Luis Castellano expresó que Creando Conciencia “es una cadena que funciona gracias a sus casi 110 mil eslabones que somos cada uno de los rafaelinos. Si esos eslabones no están atados unos con otros esa cadena no funciona”.

El mandatario agregó que el Estado local “tenía un programa que se llamaba Rafaela Más Sustentable que era un programa municipal y quisimos crear algo pensando en el largo plazo y surgió el Instituto para el Desarrollo Sustentable que ya es un ente autárquico que conduce María Paz Caruso y que trascenderá los gobiernos. Ya no depende del Intendente que esté sino que quedará más allá de quien gobierne la ciudad. El IDSR tiene una proyección a futuro enorme”.

“De todo lo que estamos hablando es consecuencia del mundo en donde vivimos; fundamentalmente de las maneras en las que consumimos. Lo material, lo que empieza y termina rápido, a algún lugar tiene que ir. El planeta no da posibilidades a que todo se tire de cualquier manera; tiene que volver a meterse en el círculo; lo que se conoce como economía circular. Si nosotros generamos y no separamos y no terminamos de hacer volver eso que en algunos casos es basura, pero que para nosotros es residuo, un recurso, vamos a tener una ciudad tapada con basura; más en una ciudad como la nuestra que tiene mucha producción, mucha industria y mucho consumo”; dijo el Intendente.

Luis Castellano destacó la existencia de “tres patas importantes: la separación, todo lo relacionado a residuos, el agua, un tema muy importante, y la energía. En los tres pilares hay que trabajar mucho. Si todo sale bien, en un año y medio tendremos acueducto nuevo, pero no tiene que ser un incentivo a consumir más sino que tiene que ser un incentivo para cuidar el agua. También toda la eficiencia energética con la instalación de iluminación LED, la instalación de colectores solares, paneles fotovoltaicos”. Agregó que “ya hemos incentivado la colocación de 100 colectores solares a través de una Ordenanza que reintegra el pago del 30% del valor del equipo para que la gente pueda colocar un colector solar. Vamos a generar un nuevo fondo que más familias se puedan conectar y esto ayuda a ahorrar gas”.

“Podríamos seguir señalando muchas más cosas y generando conciencia sobre muchas cosas que son interesantes pero que hay que trabajar mucho y creo que ese trabajo empieza casa por casa y es lo que hacen los promotores ambientales”; finalizó.

Ininterrumpido

Creando Conciencia es un programa que consiste en la visita, puerta a puerta, para promover la separación de los residuos, lleva 11 años de trabajo ininterrumpido, se generó por iniciativa de la profesora Marta Engler y es ejecutado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela (IDSR).

Las labores son desarrolladas junto a escuelas primarias, secundarias, terciarias y universidades y persigue como fin el cuidado de los recursos naturales y dar a conocer el desempeño local en materia ambiental. Además, se suma la generación de eventos y jornadas tales como Jornadas de Alimentación Saludable, Jornada Desde el Suelo pensamos en el Medio Ambiente, Día del Niño y Expo Rural.

Durante 2018, 12 jóvenes pertenecientes al Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González y a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES – Rafaela) trabajaron en el territorio visitando más de 30 barrios de la ciudad para difundir puerta a puerta el mensaje sobre la importancia de la separación y control diferenciado de los residuos.

También, se trabajó en la generación de conciencia entre los más pequeños para que logren adquirir hábitos de consumo responsable y puedan trasladarlos a su hogar. En este sentido, se interactuó con jardines, escuelas primarias, secundarias y especiales involucrando a más de 8 mil alumnos.

A través de una obra de teatro que se llevó adelante el jueves de la presentación se representó como trabajan los promotores ambientales en las escuelas.

Avance

Para este año, el programa Creando Conciencia incorpora, además de jardines, escuelas primarias, secundarias y especiales, a las universidades.

También pretende llegar a los clubes o centros deportivos de la ciudad utilizando como vehículo el juego; para que los más chicos trasladen el mensaje sobre el cuidado del medio ambiente a cada hogar.

Un ítem para destacar es el abastecimiento a las escuelas con tachos diferenciados para cada patio.

Creando Conciencia basa sus 11 años de vigencia en el fuerte vínculo que existe y se afianza entre la sociedad, las instituciones educativas y casas de estudio en pos de generar conciencia sobre la importancia de tener una ciudad más sustentable. Además, este año se suma al grupo de trabajo una alumna de la Escuela de Formación Laboral N° 2082 poniendo de manifiesto el valor de la inclusión laboral que promueve el municipio.

Concientizar

La directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable María Paz Caruso dijo que “Creando Conciencia consiste en concientizar a toda la ciudadanía de Rafaela acerca del cuidado del ambiente ya sea en la separación de los residuos, el cuidado del agua, de la energía y lo más fuerte que tenemos es visitar puerta a puerta a todos los vecinos recordándoles la importancia de la separación de residuos en origen. También hace algunos años hemos fortalecido el trabajo con las escuelas; trabajamos en más de 60 instituciones educativas y realizamos recorridos ambientales por diversos lugares de la ciudad como el Bosque Municipal Educativo Norberto Besaccia, que hemos logrado recuperar con carteles educativos y distinta infraestructura, el Complejo Ambiental Rafaela, el Aboretum, con la Escuela de Formación Laboral, y estamos presentes en los grandes eventos de la ciudad siempre reforzando la importancia y el compromiso que tiene Rafaela por cuidar el ambiente”.

Conexión

La coordinadora de la carrera de Comunicación Social de la UCES Silvana Moss manifestó que el programa Creando Conciencia “es fundamental para la formación porque esta experiencia con el IDSR les abre a los alumnos un panorama sobre la responsabilidad y el compromiso ciudadano. Queremos profesionales con conocimientos específicos pero también con un sentido de la realidad y una conexión con el contexto en el cual están inmersos”.

Formación

El director del Instituto del Profesorado Guillermo Sáenz expresó que “formaron parte de la presentación un grupo de estudiantes de Magisterio porque para nosotros que somos un instituto de formación este tipo de actividades es muy importante porque lo que se hace desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable y desde el Municipio ya impacta en la propia formación de los maestros”.

Revalorizar

La directora de la Escuela Especial de Formación Laboral Jacqueline Mansilla manifestó que “estar trabajando junto al Instituto para el Desarrollo Sustentable fue revalorizar a la escuela porque estamos ofreciendo nuestro espacio para la comunidad ya que todos los viernes nos visitan muchos chicos para, no solo disfrutar de nuestra huerta en el Arboretum, sino también del Jardín Sensorial, hacer pic nic. También es revalorizar a nuestros alumnos y docentes”.