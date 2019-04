Luis Castellano recibió a destacados ciclistas de Rafaela

Ambos chicos se entrenan en las instalaciones del Club Ciclista de Rafaela y han participado de importantes campeonatos de ciclismo, obteniendo destacados premios.

En el encuentro, el mandatario felicitó a ambos por sus logros y el sacrificio que hacen para poder llevar a la ciudad a las esferas más importantes del deporte mundial: "Rafaela es un semillero de deportistas y tenemos embajadores de los cuales nos sentimos orgullosos no solo en el país sino también en el mundo. Esos deportistas comenzaron jugando muchas veces en sus barrios, con los vecinos de su cuadra y amigos. Allí es donde tenemos que estar y estamos, en los barrios".

Natalia contó que "la vida del ciclista es bastante sacrificada. Yo he tenido que dejar mi ciudad, mi provincia y mi familia. Muchos hacemos deportes que no van con el bolsillo de cada uno o el nivel económico. La vida es sacrificada en la parte económica y en la parte deportiva".

También expresó que "el deportista tiene que serlo todos los días. No por ser fin de semana uno debe dejar de ser un deportista. Todo el año, todos los días, hay que estar mentalizados en lo que cada uno quiere lograr".

Farid Suarez, por su parte, comentó: "Soy ciclista de la ciudad de Rafaela y tengo 21 años. Empecé con la bici cuando era adolescente, con el programa "Ciclismo en los barrios". Uno de chico juega con las bicicletas y con sus amigos y cuando se realizó el evento de ciclismo, participé y me gusto y me empezó a enganchar este deporte".

"Fui siguiendo por diferentes barrios el evento y con el tiempo me invitaron a participar de la escuela de ciclismo. Y ahí me formé cada vez más hasta llegar a hacerlo de forma profesional y formar parte de la selección argentina de ciclismo", agregó.

Por otro lado, manifestó que "para este deporte se necesita ser muy fuerte mentalmente y en cuanto a todos los sentidos, no solo en la parte física sino también en lo mental. Hay que tener la cabeza concentrada en lo que uno quiere hacer, para que rinda mejor, lo que es el entrenamiento, la carrera".

"El ciclismo en mi vida fue todo. Yo era un chico común, de barrio, que iba a la escuela y estaba con mis amigos, y el ciclismo me dio una personalidad, disciplina, una figura, un nombre y un prestigio en lo que es la ciudad. Y ojalá llegue a que mi nombre sea reconocido en el mundo", declaró Farid.

Finalmente, Daniel Capella señaló: "Mi función en el ciclismo rafaelino es la de formar talentos. Desde el Club Ciclista de Rafaela tenemos un grupo de trabajo y junto con el municipio, desde hace muchos años, llevamos adelante el programa Ciclismo en los barrios".

"De allí nos nutrimos de corredores que llevamos a la escuela de ciclismo y los vamos formando para que el día de mañana puedan ser grandes deportistas y que puedan representarnos con la selección argentina. El club ciclista es un club muy humilde con un velódromo que tiene una extensión de 150 metros. Es una pista de nivel nacional donde se pueden realizar campeonatos argentinos", destacó.

Por último, declaró: "La satisfacción que a mí me genera el ciclismo es muy grande. El ciclismo es parte de mi vida, vengo de una familia ciclista, corrí en bicicleta desde los 4 años, cuando me bajé de la bicicleta me puse a trabajar como entrenador y hoy tuve la suerte de llegar a formar distintos grupos de trabajo en la selección argentina. Si tengo que hablar de ciclismo tengo que hablar directamente de mi vida porque es la forma en la que aprendí a vivir y es como pienso manejarme el resto de mi vida".