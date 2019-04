Santa Fe: Cuadrillas municipales denuncian extorsión del gobierno de José Corral

Cuando se trata de política, en muchas ocasiones se juega sucio en campañas electorales. Sobre esta lamentable situación, Jesús Pérez denunció por Aire de Santa Fe, que las cuadrillas de limpieza del barrio Alto Verde están sufriendo extorsiones por parte del municipio.

El apriete estaría relacionado ante la negativa a trabajar en la campaña para Cambiemos. Por lo tanto, desde el gobierno no autorizarían el convenio de trabajo firmado por 10 operarios encargados del desmalezamiento en la costa.

“Les dije que este año no iba a trabajar para ningún partido político, y por eso me dieron un plazo para que lo piense. Si me niego a trabajar, la autorización del convenio laboral no se va a realizar”, sostuvo Jesús, representante de la Asociación de Pescadores de Alto Verde.

Las cuadrillas están conformadas por hombres y mujeres, en convenios laborales por 3 y 4 meses, con un sueldo remunerativo que va desde los $4.500 a $6.000, por cuatro horas diarias, durante 5 días semanales.

Los trabajadores insisten en continuar con el convenio establecido, limpiando la costa y espacios públicos del barrio y no saliendo a pegar carteles en la ciudad para la campaña electoral de Cambiemos. Por otra parte, se manifestarán el lunes en el palacio municipal en reclamo de sus derechos.

Fuente: Aire de Santa Fe