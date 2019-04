Una mujer sufrió diez abortos involuntarios y finalmente dio a luz a su hijo “milagro”

Jen Bickel tiene 40 años, es de Birchgrove, Cardiff, y quedó embarazada varias veces, aunque cada una terminó con una angustia.

Bickel, casada con Andrew, se vio obligada a que le extrajeran las trompas de Falopio.

Como nunca quedaría embarazada de forma natural, Jen tuvo un embrión congelado implantado en su vientre.

La pareja no quiso hacerse ilusiones, y por eso no compró ropa de bebé hasta las semanas anteriores a la esperada fecha.

A pesar de esto, su hijo, Bobi William Bickel, nació por cesárea.

Bickel habló de su difícil camino hacia la maternidad: “Ha habido tantos puntos bajos en mi viaje para ser madre, es difícil elegir el más bajo.

Como recién casados, nunca soñamos que tener un bebé fuera tan bueno. En aquel entonces, los dos teníamos buena forma y éramos sanos de 29 años”.

Jen quedó embarazada por primera vez en 2007, pero tuvo un aborto espontáneo a las seis semanas, incluso antes que supiera que estaba embarazada:

“Estaba molesta pero no demasiado devastada, después de todo, teníamos tiempo de nuestro lado. Pero pasaron 18 meses antes de que volviera a quedar embarazada y esta vez aborté a las 11 semanas”.

La pareja quedó muy triste por su pérdida y enfrentó emociones encontradas cuando veían a sus amigos concebir:

“Muchos de nuestros amigos estaban empezando con sus familias y, aunque nos alegramos por ellos, agravaron nuestras pérdidas.

Personalmente, no pude evitar culparme a mí misma. ¿Por qué mi cuerpo me estaba fallando? ¿Qué había hecho yo?”.

Jen nuevamente tuvo un aborto espontáneo en 2009, su bebé no tenía latidos cardíacos.

Luego la pareja creó diez embriones en su primera ronda. Lamentablemente, el ciclo no resultó en el embarazo: Unos meses más tarde, lo intentamos de nuevo, esta vez con una prueba de embarazo positiva, pero de nuevo un feto sin latidos cardíacos.

En esta etapa, estábamos desesperados. Sin estar seguros de cómo proceder, pagamos £ 2,000 para pruebas privadas, tuvimos acupuntura y compramos suplementos, pero nada ayudó.

Aún así, no pudimos rendirnos, así que no tuvimos más remedio que calmar nuestros nervios y seguir intentando”.

En 2014, la pareja pagó para que implantaran dos embriones en el útero de Bickel en una clínica privada: “Pero en octubre, mientras estaba fuera por mi cumpleaños, sentí un dolor terrible en mi costado, que resultó ser un embarazo ectópico.

Este fue el final del camino. No nos quedaban embriones congelados ni más dinero para el tratamiento”.

La mujer afirmó que gastaron al menos £ 5,000 en cada ronda: Sorprendentemente, nos lanzaron un salvavidas cuando la clínica nos ofreció una ronda gratuita, luego de que las enfermeras nos eligieron como la pareja más merecedora.

Implantamos dos embriones que fallaron, pero congelamos otros tres”.

Jen sufrió otros dos embarazos, y se dieron cuenta que sus trompas de Falopio debían ser removidas: “Tenía el corazón roto, sabiendo que nunca concebiría de forma natural.

En total, durante la última década, me había quedado embarazada diez veces, seis veces de forma natural y cuatro veces por Fecundación in Vitro, y no podíamos más”.

La pareja se negó a perder la esperanza: Todo lo que teníamos eran los embriones congelados, nuestra última esperanza, y manteníamos todo cruzado.

Pasaron meses antes de que el revestimiento de mi vientre fuera considerado lo suficientemente grueso como para intentarlo.



Pero una vez que lo fue, implantamos un embrión y después de otra espera agonizante de dos semanas, recibimos una prueba de embarazo positiva”.

Para ese momento, ellos no quisieron hacerse más ilusiones: “Me acuesto en la cama sosteniendo la mano de Andrew, llena de temor.

Pero había algo diferente esta vez: un pequeño latido del corazón, algo que nunca habíamos visto antes. Estábamos extasiados. Aun así, incluso cuando pasé por las náuseas matutinas y supe que estábamos teniendo un hijo, a Andrew le resultó difícil de creer.

Fue un gran apoyo, pero se negó a comprar cosas para bebés o decorar la guardería hasta las últimas semanas antes de mi fecha de vencimiento”.

Bickel, cuando dio a luz, a los 40 años, fue inducida a asegurarse de que la placenta no comenzara a fallar: “Pero, después de horas de contracciones, los médicos se dieron cuenta de que el latido del corazón del bebé estaba bajando cuando el cordón se envolvió alrededor de su cuello.

Todos sabían cuán altas eran las apuestas, esto no podía salir mal, así que tuve una cesárea”.

Después de todo lo que pasaron, ahora están viviendo todos los aspectos de la paternidad: “Bobi William Bickel tiene ahora seis semanas y no me importa si llora todo el día o quiere alimentarse toda la noche; Tengo todo lo que siempre quise”.

Por ahora no quieren tener más hijos, pero ella está “agradecida” por lo que tienen: “En cuanto a nosotros, todavía tenemos dos embriones en el congelador y estoy seguro de que en algún momento intentaremos implantarlos”.

Si funcionan, que así sea. Si no, tenemos a nuestro hermoso niño, y después de más de una década de angustia, no podríamos estar más agradecidos.

Ahora, ella alienta a otros que están luchando por concebir para que busquen apoyo: “Luchar por concebir es increíblemente difícil, física, mental y emocionalmente.

Andrew y yo siempre fuimos la piedra del otro, pero aconsejamos a las personas que busquen apoyo”, concluyó.