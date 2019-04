Rafaela conmemoró los 37 años de la gesta de Malvinas

La ceremonia recordó el 37° aniversario de una guerra que no solo dejó el lamentable saldo de 649 víctimas sino también heridas, físicas y psicológicas imborrables en quienes tuvieron la gracia de sobrevivir.

Junto al Intendente, presenciaron el acto el senador por el Departamento Castellanos Alcides Calvo, el diputado Provincial Omar Martínez, el presidente del Concejo Municipal Raúl Bonino, concejales miembros del Concejo Municipal, el jefe del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional César Lugos, el subcomisario de la Policía Federal delegación Rafaela Eduardo Quiróz, el jefe de la Unidad Regional V de Policía Juan Pablo Bengoechea, la delegada de la Región III de Educación Carolina Pelegry, el presidente del Centro de ExCombatientes de Malvinas Carlos Tartaglia, representantes de entidades gremiales, de bien público, de comercio, educativas, vecinales, culturales y público en general.

El sentido acto se inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por el joven vocalista de nuestra ciudad Agustín Olivera y el acompañamiento de la Banda Municipal de Música dirigida por Esteban Fernández.

El evento contuvo momentos muy significativos como la presencia de Noelia Villegas, docente del Liceo Municipal “Miguel Flores” e integrante del programa municipal “Artentapiales”, quien describió el trabajo artístico realizado, a través del programa “Artentapiales”, que rememora aquellos días de batalla en el actual frente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas ubicado en avenida Italia 1147; el hecho motivó un presente por parte de Carlos Tartaglia, presidente del Centro de ExCombatientes, al intendente Luis Castellano y a la propia Noelia Villegas, representante del Liceo Municipal.

El acontecimiento tuvo continuidad con la presentación del músico local Ricky Gigena quien interpretó temas musicales alusivos a la fecha. También se observó una presentación de danzas folclóricas.

También las mujeres tuvieron su espacio ya que, en su lucha actual por la igualdad de género y reivindicación de derechos, recibieron el reconocimiento de los presentes ligándolas a aquellas mujeres que sobresalieron por su protagonismo durante la batalla. Enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, civiles y voluntarias y mujeres pertenecientes a la Marina Mercante que vivieron los horrores de la guerra desde adentro atendiendo a los heridos en el Continente y en los buques transformados en hospitales.







Antes del cierre del acto otro de los momentos cumbre de la conmemoración se produjo cuando, al grito de “¡Viva La Patria!”, los excombatientes y los presentes en el lugar cantaron las estrofas de la Marcha de las Malvinas.

Recordar y pensar

Finalizado el acto oficial, el intendente Luis Castellano señaló que, el del Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, “es un acto muy popular, muy sentido y está bien que así sea porque, además, veo que todos los años crece en cuanto a la cantidad de gente que participa del acto y, fundamentalmente, conmemorando que es, no solamente recordar, sino pensar juntos. Es algo impresionante lo que sucedió en aquellos años y que uno no toma valor si no se pone en la piel del otro; en la piel de los chicos que tuvieron que ir y en la piel de las familias”.

Castellano agregó que “hay que asentar las bases de la memoria para pensar en el futuro y no volver a repetir semejantes errores. Lo que sienten los excombatientes lo llevan muy adentro porque van a estar marcados toda su vida por esa guerra y, además, todo su entorno, su familia y eso es bien canalizado a través de la fuerza que tienen en su museo. Anoche, cuando participé de la vigilia, el entusiasmo, las ganas, lo lindo que está el museo, la fuerza que le ponen durante todo el año, todo a pulmón, ahora el mural que pudo hacer el equipo de Artentapiales es una muestra de cómo el dolor termina ayudando a que las cosas se canalicen positivamente y, hoy, es uno de los museos más activos de la ciudad”.

Estar bien

Durante el acto, el presidente del Centro de ExCombatientes de Malvinas de Rafaela Carlos Tartaglia, expresó que “la idea es poder estar presente en el Centro, estar acá día a día porque es nuestro cable a tierra y la única forma de que estemos bien y en familia es cuando venimos al Centro”.

Vigilia

Previo a la llegada del 2 de abril, en las mismas instalaciones del Centro de ExCombatientes de Malvinas, se desarrolló la tradicional “vigilia” de la que también participó el intendente Luis Castellano.

Fue una noche marcada por la emotividad de cada descripción de aquellos hechos ocurridos hace 37 años y que los excombatientes compartieron previo a la llegada de tan significante fecha para todos los argentinos.

Tortas fritas, dulces, mate y café formaron parte de la vigilia que tuvo contenidos musicales, recuerdos, mucha emoción y la entonación del Himno Nacional Argentino a la medianoche.