Perotti: Recorrió el Norte y remarcó la necesidad de más obras

El precandidato a gobernador por el frente SUMAR, Omar Perotti, visitó esta semana los departamentos General Obligado, Vera y San Javier, en el norte santafesino. “En todos estos años no he visto una fuerte decisión política de acompañar al que produce y al que trabaja”, señaló el actual senador en su recorrida, y sumó: “Tenemos una provincia con potencialidad para generar más riqueza, y tenemos que ponernos en marcha”.

En ese punto, indicó que “si nos comparamos con las provincias vecinas, no estamos bien en obras. Uno ve como Córdoba, Chaco y Santiago del Estero han avanzado en obras hídricas, y nosotros no. Y sufrimos las consecuencias con las inundaciones”. Y se preguntó: “¿Somos menos los santafesinos que los cordobeses o los chaqueños, que no podemos resolver esto? Allí es donde tiene que aparecer la discusión de la Santa Fe que viene”.



Durante la recorrida, Perotti marcó también la necesidad de fomentar el arraigo y explicó que “el arraigo tiene que ver con la conectividad, y en muchos pueblos no hay caminos para movilizarse; es allí donde empiezan a sumarse factores que complican la posibilidad de crecer”.



Para ello, el rafaelino destacó la necesidad de avanzar en la descentralización: “Descentralizar es transferir decisiones y recursos a quien está cerca de la gente. La gente eligió intendente, eligió presidente comunal, eligió senador. Allí tiene que ir gran parte del direccionamiento para las políticas sociales, educativas y productivas”.



Recorrida



Solo esta semana, Perotti recorrió 16 localidades donde dialogó con vecinos, productores, comerciantes y referentes locales en Villa Ocampo, Las Toscas, Avellaneda y Reconquista, en el departamento General Obligado. De la misma manera, en San Javier lo hizo por Romang, Alejandra, Colonia Teresa y la ciudad capital: y en el departamento Vera, estuvo en la ciudad homónima, como así también en Margarita, Calchaquí, Cañada Ombú, Los Tábanos, Golondrina, Intiyaco y Garabato.