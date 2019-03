“Los clubes nos necesitan más que nunca en este momento”

Dijo Luis Castellano durante una recorrida realizada por las instalaciones del Club 9 de Julio y a la que acudió invitado por la Comisión Directiva. Agregó que la Provincia y la Nación deben acompañar a los clubes ya que “están haciendo tareas que en muchos casos son de contención que el Estado no llega a hacer”

El intendente Luis Castellano visitó las instalaciones del Club 9 de Julio. Fue una recorrida que el mandatario realizó junto al subsecretario de Deportes Leonardo Crosetti y miembros de la Comisión Directiva encabezados por el Presidente de la institución "juliense" Hugo Morel.

El mandatario valoró el trabajo social que la entidad con sede en Bolívar y Ayacucho realiza con muchas instituciones educativas de la ciudad y, de manera particular, con muchos chicos y jóvenes que se acercan desde distintos barrios para la práctica de variadas disciplinas.

Castellano y Morel dialogaron sobre los proyectos que el club tiene para el futuro y el desarrollo de algunas obras que sufren demoras en su avance producto de la situación económica por la que atraviesa el país y a la que los clubes de nuestra ciudad no escapan.

El titular del Ejecutivo local puso en valor el gran predio que el club posee en el corazón de barrio 9 de Julio y destacó la labor de los dirigentes que implica un alto grado de compromiso.

Pasión

Luis Castellano expresó que “fuimos invitados por la Comisión Directiva y quiero destacar el enorme trabajo que viene haciendo la dirigencia y el valor que tiene que personas se jueguen la vida por el club que quieren, que aman, que sienten, que lo hagan ad honorem, que pongan su tiempo, que dejen parte de sus obligaciones diarias, que le quiten tiempo a sus familias para dedicárselo al club y, además, que lo hagan con tanta pasión y ganas”.

El Intendente dijo que “durante la recorrida por las instalaciones me mostraron algunas de las necesidades que tiene el club como todos los clubes de la ciudad y el crecimiento a nivel social y deportivo que el club va teniendo; la cantidad de chicos que alojan en sus instalaciones en distintos horarios, la cantidad de familias de todos los barrios porque no solamente se acerca gente de este barrio sino también del radio que abarca el club más teniendo en cuenta las actividades que desarrollan acá. Eso tiene un valor importantísimo en un momento complejo en donde estamos atravesando un situación social muy complicada”.

“Este y todos los clubes necesitan el acompañamiento del Estado en todos sus niveles y no solo el Municipal sino, también, el Provincial y el Nacional porque estas instituciones deportivas están haciendo tareas que en muchos casos son de contención que el Estado no llega a hacer y hay que estar acompañando. Es una obligación como dirigentes. Por eso estamos acá, porque es nuestra obligación tratar de ayudar a todos los clubes de la ciudad. No solamente en la actividad deportiva sino en la social fundamentalmente y ese sentimiento lo deben tener el Estado Provincial y el Nacional porque los clubes nos necesitan más que nunca en este momento”; finalizó.

Compromiso

El presidente del Club 9 de Julio Hugo Morel manifestó estar “agradecido con Luis Castellano por hacerse un tiempo para visitarnos. Es un placer recibir al Intendente que siempre estuvo presente con la institución a través de distintas acciones. Su presencia nos obliga a trabajar con más compromiso que nunca ya que nuestro club genera un movimiento social importante y el apoyo de la Municipalidad siempre está presente”.

Escucha el audio