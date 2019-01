Desesperado pedido de ayuda de un productor de San Justo

Se trata de un campo arrendado en quintales fijos, que se suma a otros de girasol y soja en las mismas circunstancias. “Es desesperante, los gastos son muy altos y no tenemos espalda”, suplicó. La zona no entra en la Emergencia Agropecuaria.

“Esto es del departamento San Justo, localidad Vera y Pintado. Soy un productor agropecuario y necesito ayuda”. El mensaje llegó el miércoles 16 por la noche al Whatsapp de Campolitoral así de directo, sin siquiera un saludo o una presentación. Anónimo. Sólo lo acompañaban varias fotos y un video desde el interior de un lote de maíz a punto de trillarse con 50 centímetros de agua, mostrando plantas tumbadas y espigas como germinadores de alumnos de la primaria.

Titubeante, Walter Spesot respondió en la mañana del este jueves 17 a las primeras consultas con un audio en el que empezó a explicar su situación. “Desde ya muchas gracias por atender mi preocupación; lo que está pasando acá es totalmente un desastre; ahora nos volvió a llover 100 milímetros, así que la situación se agrava aún más”.

Fue recién tras varios intercambios que advirtió que su zona no está incluida en el decreto que declara la emergencia agropecuaria en casi cuatro departamentos del norte provincial. Entonces cobró mayor dramatismo su pedido de ayuda. “No se donde hay que dirigirse para comentar esta situación; para que la vean, porque realmente es desesperante, los gastos son muy altos y no tenemos espalda para aguantarlos, porque venimos golpeados hace rato”. En medio de la desorientación, mencionó “algún crédito” para poder seguir produciendo porque “creo que al país le sirve mucho que el productor produzca”.

Tan en serio fue el planteo que hasta envió, sin que se le pidiera, su número de documento. Más relajado luego del tuteo, soltó algunos números para tomar dimensión del problema. Primero explicó que alquila los campos en los que produce, “la mayoría en quintales fijos y venga o no la cosecha tengo que pagarlo igual”. Luego, hizo un breve inventario: 150 hectáreas de maíz (de 300) “que están tumbadas y no se las va a poder alzar”, en las que invirtió 4 millones de pesos y que debía trillar la semana próxima o la siguiente. Además, de 400 hectáreas de girasol unas 200, que le costaron 2 millones de pesos, “están tumbadas y va a estar comprometido para levantarlo”. Y para rematar, unas 250 sobre 600 hectáreas de soja “muy comprometidas” en las que gastó alrededor de 6 millones de pesos.

Lo que siguió fue una descarga similar a la que hoy se escucha en distintos puntos de la provincia. “Acá hasta ahora no apareció ningún dirigente político, ni de la provincia ni de la Nación; y nosotros con todo lo que aportamos los productores a nivel nacional de impuestos, con todo lo que nos sacan, ni siquiera vienen y miran o mandan a alguien a evaluar la situación”. Y remató, más dolido que indignado por el ninguneo: “yo creo que todavía no se entiende que el motor de la Argentina es el campo; no nos dan ni la hora y el productor se está fundiendo”.