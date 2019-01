Contaminación: espuma blanca desde la ruta 21 al río Paraná

Vecinos de Alvear denunciaron una situación que, aseguran, no es nueva y tiene que ver con los desechos de una empresa de la zona. Las imágenes

La espuma blanca corre por las zanjas al costado de la ruta 21 y llega al arroyo Frías, ayudada por las lluvias. Desde allí, va directo al río Paraná y generan un fenómeno extraño en la costa del Paraná, en la localidad de Alvear.

El episodio fue el domingo y lo denunció una vecina que envió fotos al sitio web Desarrollo Zonal.

La espuma blanca la formaban desechos de una empresa del rubro químico que fabrica detergentes y está sobre la ruta 21.

Para los vecinos y vecinas de la zona no es la primera vez.

“Vivo sobre la Ruta 21 Km. 287 y a una cuadra de mi casa me encuentro con una química que evacúa todos sus desechos de jabón en polvo, detergente y demás productos de limpieza al medio ambiente (los tiran a la zanja, por las chimeneas). El olor a productos químicos es inaguantable, la zanja tiene un color casi blanco de todo lo que arrojan allí, los días que llueve sale espuma por todos lados y el domingo 13 de enero apareció toda la ruta con espuma. Nos dirigimos a la comuna varias veces a reclamar con la encargada de medio ambiente y no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Estamos desesperados, ya no sabemos más qué hacer, todos hacen oídos sordos. En las fotos se puede ver como en un día de lluvia la ruta está repleta de espuma. Nos están matando”, escribió la vecina que mandó las fotos.