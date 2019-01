Pesadilla en un crucero de lujo en el Caribe: 277 personas se infectan con un virus intestinal

El barco Oasis of the Seas, uno de los mejores del mundo, tuvo que ser puesto en cuarentena y debió regresar antes de lo previsto.

Días de terror se viven a bordo del crucero de lujo Oasis Of The Seas, de la compañía Royal Caribbean. Con miles de personas en su interior, este barco debió interrumpir su itinerario en forma abrupta. Al menos 277 pasajeros que disfrutaban de las playas del Caribe contrajeron el mismo virus, provocando un caos a bordo.

Se trató de un brote de norovirus, enfermedad es muy común en hospitales, cárceles, escuelas o cruceros. Este virus se transmite por el consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o el contacto entre personas infectadas.

El barco había partido el domingo 6 de enero del puerto de Cabo Cañaveral, Florida, y proponía una semana de diversión en las playas del Caribe. Sin embargo, todo terminó muy mal y nadie sabe cómo se propagó el potente virus.

Muchos pasajeros comenzaron a experimentar vómitos y diarrea el miércoles 9 y tuvieron que permanecer aislados en los camarotes. Dado el cuadro, Royal Caribbean anticipó el regreso del barco, que había sido puesto en cuarentena, y anunció que devolverá el importe pagado por cada turista.

Los comentarios en las redes sociales, en general, narraban “el caos total” que hubo abordo del crucero durante los días en que se propagó la enfermedad. En particular, cuando la nave se detuvo en Falmouth, Jamaica.

“Hoy es mi cumpleaños, y estábamos muy emocionados de ir a disfrutar de Jamaica. Por supuesto, todos estamos atrapados en el barco, ya que algunas personas tienen norovirus”, escribió una viajera.”Un infierno en el Oasis Of The Seas. Me tomé una semana libre del trabajo y todo terminó pésimo”, dijo otro.

Finalmente se decidió que la embarcación volverá a Puerto Cañaveral, Florida este sábado. Sólo un día antes de lo previsto.

La capacidad máxima del Oasis Of The Seas es de unos seis mil pasajeros y dos mil tripulantes. Para evitar próximos contagios, el busque será limpiado de punta a punta y desinfectado, prometió la empresa Royal Caribbean.

