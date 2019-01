Cumplió 11 años, las amigas le dieron la espalda porque la violaron

Una chica que fue víctima de abusos sexuales por parte de la ex pareja de su madre, en la localidad bonaerense de Villa Ballester, se encontró ahora con que sus amigas le dieron la espalda y no fueron a su cumpleaños número 11. La madre hizo pública una conversación con la mamá de una de las compañeras que la dejó plantada y los vecinos tuvieron un gran gesto: convocaron para este sábado 5 de enero a una caravana y una “merienda popular” para acompañar a con Morena.

En octubre, Julieta Colinas publicó un video estremecedor en el que relata la violación que sufrió su hija.

Según el relato de Julieta su ex pareja esperaba a que ella se durmiese para abusar de su hija, Morena, cuando tenía tan solo 9 años de edad. “Siento culpa por no haberme dado cuenta, siento que es una valiente por haberlo contado y yo sentirme una tonta por no darme cuenta de cómo pude dormir con un monstruo tanto tiempo al lado”, expresa entre lágrimas.

Pero el dolor no quedó ahí. Fue fuerte el impacto de que las compañeritas la dejaran plantada el día de su cumpleaños, hace ya algunos días.

Según su madre, Morena “gastó todos sus ahorros para festejarlo con sus amigas”. Ante el enojo y la decepción de Julieta por, nuevamente el llanto de su Morena, le escribió a las madres para preguntarles porqué sus hijas no asistieron. La respuesta la sorprendió: “Hola. Con todas las cosas que han pasado, por eso no mande a mi hija. Si tenés algo que decirme, mejor lo hablamos, por mensaje no da”. La conversación la publicó la propia Julieta en redes sociales.

Ante la pregunta de Julieta de “¿las cosas que han pasado con qué?” “¿Lo decís por el abuso que sufrió Morena?”, la madre de la compañera respondió: “Vos aprende a ser más madre porque hasta el momento venís fallando y yo a mi hija la cuido y no voy a dejar que le pase algo”, culpándola de un abuso que sufrió su hija por un hombre violador.

“¿Qué piensan? ¿Qué mi hija es una mala nena porque fue abusada? ¿Crees que porque tuvo que enfrentarse a algo feo en su vida, no puede ser una nena con valores y bien educada? Me duele en el alma estas cosas”, expresó Julieta.

Al conocer esto, los vecinos de Morena armaron para el sábado 5 de enero una " caravana solidaria" para acompañar a la chica abusada e invitaron a los vecinos a una merienda popular en una plaza.

"Somos todos iguales, no miren para los costados, a todos nos puede pasar! Yo como mamá de una niña voy a luchar hasta el final por sus derechos, y espero que esto no vuelva a pasar. #sumemonosjuntospodemos.", publicaron en las redes sociales.