Industria del biodiésel: se caen las exportaciones y en Santa Fe se trabaja al 50%

Un dictamen emitido por Comisión Europea restablece aranceles al biodiésel argentino. La decisión deja prácticamente sin ningún mercado externo a las industrias del país, ya que desde comienzos de este año Estados Unidos había bloqueado las compras al imponer aranceles cercanos al 70%.

La secretaría de Estado de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, confirmó que las industrias radicadas en esta provincia se encuentran "trabajando al 50 por ciento, o incluso menos, de su capacidad de producción".

La funcionaria aclaró que era una medida que se preveía, de la cual se venía hablando "desde principios de año". Desde el sector entienden que la demora en el anuncio pudo obedecer a la cumbre del G20, con la idea de que dicha negociación comercial no sea parte de la agenda del encuentro entre mandatarios.

En la provincia de Santa Fe hay seis industrias importantes, que son las encargadas de la exportación. Al sector lo terminan de conformar alrededor de 17 plantas, de diferentes tamaños (en su mayoría pymes) que se dedican a producir para el mercado interno y que están destinados a cumplir con el "corte" obligatorio para el gasoil.

Se estima que dicha industria genera en la provincia de Santa Fe, en forma directa e indirecta, entre 3 mil y 5 mil empleos.

"Es la punta más industrializada de la cadena de la soja", subrayó la secretaria, y agregó: "Cuando no se produce biodiésel, esos litros de aceite quedan en mercado y hacen bajar el precio. Entonces, termina afectando a toda la cadena productiva. Nos preocupa en ese sentido, porque hay toda una cadena de economías regionales que se mueven por detrás. Lo mismo pasa con el bioetanol de maíz y de caña".

Según publica el portal de noticias La Política Online, si bien los aranceles se aplicarían en enero (serían del 27 por ciento) en términos prácticos ya no se puede enviar ningún barco a Europa porque de acuerdo a los días de flete pueden llegar para cuando esto ya este firme.

"No es que no quieren que el biodiésel de Argentina no ingrese porque es de mala calidad. No lo quieren dejar entrar porque quieren que sus empresas (en Europa) sigan produciendo; se trata de una medida proteccionista", destacó Geese.

Propuesta provincial

La secretaría de Estado de Energía subrayó la iniciativa de Santa Fe de comenzar a migrar las unidades de transporte público de pasajeros al biodiésel, experiencia que ya comenzó en Rosario. "Podemos ir reemplazando progresivamente la flota. Lo hemos probado y funciona igual que el diésel común", subrayó.

Fue el mismo gobernador Miguel Lifschitz, junto con la funcionaria del área, quienes anunciaron el mes pasado la conformación de la "Mesa de Migración del Transporte Público a 100% Biodiesel", para reemplazar los combustibles utilizados en las unidades por uno ecológico que permitirá ahorrar costos y, fundamentalmente, mitigar el impacto en el medio ambiente.

La iniciativa involucra a la provincia, a las cámaras de transporte, tanto urbano como interurbano, y a las empresas de biocombustibles, además de técnicos y asesores, entre otros actores.

La propuesta de migración de combustible de las unidades permitirá mitigar el impacto ambiental y ahorrar en costos, frente a la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional. Se estima que hoy el litro de biodiesel cuesta 10 pesos menos que el de gasoil.

En la actualidad existen 400 unidades del transporte público de la ciudad de Rosario que funcionan con ese combustible en un 25 por ciento, y dos que lo hacen al ciento por ciento.

Fuente: UNO Santa Fe