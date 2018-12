Bullrich: "Los policías ahora van a poder proteger a la ciudadanía"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió este martes el nuevo reglamento que flexibiliza el uso de armas en las fuerzas federales y afirmó: "Ahora van a poder proteger a la ciudadanía"

"El 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente", señaló en respuesta a las acusaciones de liberar el "gatillo fácil" con estos cambios.

"La doctrina que hoy tenían nuestras fuerzas de seguridad era una doctrina que los dejaba totalmente inermes y los ponía en el lugar de victimarios cada vez que actuaban", aseguró Bullrich.

La funcionaria aseguró que hasta este cambio la reglamentación exigía que el policía debía usar la disuasión y que para abrir fuego un efectivo tenían que esperar que les dispararan primero. El protocolo reemplaza esas garantías por el concepto de "peligro inminente".

"¿Para qué tenemos policías? ¿para qué los policías portan armas? Para defender a la gente", argumentó la ministra en Radio Con Vos.

Bullrich aclaró que "sólo se puede utilizar el arma de fuego frente a una situación de inminente peligro, de riesgo de vida o de gravísima situación de los mismos miembros de las fuerzas de seguridad o de terceros".

La funcionaria negó que el protocolo viole principios legales y destacó: "Hemos puesto una serie de supuestos, todos ellos acordes a los reglamentos de las Naciones Unidas".

“Estamos dando certezas con el nuevo Código Penal a las fuerzas para el uso de las armas de fuego. Ahora van a poder proteger a la ciudadanía; no van a tener que esperar a ser atacados, no van a tener que tener una situación de inferioridad frente al delincuente", añadió la ministra.

Bullrich dio dos ejemplos en la nota que citó Infobae. Si un menor roba un celular y huye y un policía lo ve, ¿puede disparar?. "No", dijo la funcionaria. "Si un chico sale corriendo y no tiene un arma, no dispara y solo sale corriendo, lo adecuado es tratar de detenerlo y no utilizar el arma de fuego", aclaró.

"Si hay peligro inminente la vida de las personas, como en el caso Piparo, en ese caso la policía podría haber actuado y disparado para proteger su vida", enfatizó

La ministra de Seguridad se refirió a otra de las polémicas: "La voz de alto se tiene que dar siempre y eso lo explicita claramente el reglamento. La voz de alto se evita cuando el policía o un tercero está en una situación de riesgo. La voz de alto es la regla, que no se de la voz de alto es la excepción".