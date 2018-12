El Centro de Oficios cerró su año: "Este es un camino que abre puertas para un futuro maravilloso"

Se trató de un momento muy emotivo del que participaron el intendente Luis Castellano; la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia; el director de la institución, Mauro Theler; funcionarios, alumnos, docentes, tutores, familiares y amigos.

En la oportunidad, recibieron su certificado quienes finalizaron el segundo año de formación técnica, como así también quienes finalizaron el bachillerato acelerado.

El valor del esfuerzo

Al tomar la palabra, Luis Castellano comenzó agradeciendo “a todos los que hacen posible que esto sea una realidad. Es un equipo grande de gente. Con Evangelina Garrappa iniciamos esta aventura en el año 2012 cuando era Subsecretaria de Economía Social y Empleo”.

“El Centro no es solamente un lugar donde se enseña un oficio, es un lugar donde cambian a las personas y ese es el valor más importante que tiene este lugar. Eso es por la calidez, la vocación y el alma que le pone todo el equipo”, reflexionó.

También dijo que “esta noche escuché cosas muy lindas de los chicos. Alguien dijo 'soy otra persona, no soy el mismo del año pasado' Y eso tiene una potencia muy grande porque se evidencia un gran cambio en la persona. Escuché también 'pude estudiar, recibirme, trabajar y ser feliz'. Eso implica un cambio tremendo en la mirada hacia la vida. Es una posibilidad, una oportunidad, es saber que valgo y que lo que valgo es útil para la comunidad”.

“Esto es la escuela de oficios, el valor del sacrificio y el esfuerzo que hicieron ustedes chicos y sus familias, acompañándolos. Y los testimonios son muy importantes para los chicos que vienen atrás porque demuestran que este es un camino que abre puertas para un futuro maravilloso. ¡Felicitaciones a todos!”, concluyó el mandatario.

Torcer el destino

El director de la institución, Mauro Theler, también habló a todos y les expresó: “Gracias a los familiares de los chicos por confiar en nosotros y por estar ahí cuando los necesitamos, a las autoridades del ITEC por los aportes para hacer de esta una buena y cada vez mejor convivencia”.

Además, agradeció especialmente a “las áreas de Servicios y Espacios Públicos que garantiza que el 65 por ciento de los chicos puedan llegar en transporte público hasta este lugar. Este año fue impecable el servicio. Y a Desarrollo Social porque el trabajo de los tutores se fortalece en el territorio y sin la articulación con esas áreas nuestro trabajo sería mucho más pesado”.

“Y a la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia, que nos brinda el respaldo, la gestión y la confianza para poder trabajar durante todo el año. Al equipo de tutores, capacitadores y profesores cuya dedicación y responsabilidad son incondicionales y el activo más importante de esta institución”, remarcó.



Por otro lado, recordó que “llegaron el año pasado con miedo y expectativas, al poco tiempo descubrieron que eran y son capaces de hacer cosas nuevas como construir objetos, mejorarlos en cada taller y que su palabra y vida valen. Supieron incorporar una dosis de autonomía para tomar decisiones, sabiendo que no siempre van a ser las mejores, pero que tienen que asumirlas y enfrentarlas”.

“Me quedo con la madurez con la que le hablaron al Intendente cuando lo conocieron a mediados de año y fue un momento muy impactante. Otro de los momentos que me llevo es la culminación de los estudios de Micaela, Milton y Jesús luego de dos años en el Centro. Fueron 3 años de complejo Bachillerato”, relató.

“Ustedes aprendieron a valorar el tiempo dentro de esta institución. Solo deben mirar un poco para atrás y recordar cómo era antes. No fue fácil pero hicieron valer parte de su tiempo, un tiempo que otros daban por perdido. Les pedimos que aprovechen de la misma manera el día de mañana y todos los mañanas. Cada vez que alguien se atreva a decirles que no pueden, recuerden que ustedes torcieron el destino”, finalizó con emoción Mauro Theler.

Un ejemplo a seguir

Es importante destacar que cuatro graduados del Centro Municipal de Capacitación en Oficios finalizaron sus estudios secundarios.

Micaela Balbin es una de ellas y compartió: “Estoy muy contenta, gracias a todos por acompañarme. Voy a empezar la facultad, Educación Especial y lo que les puedo decir es que sigan porque es un logro más para ustedes. Empecé en el año 2013 y ya este año estoy graduada”.

Milton Gigena es otro de los estudiantes que culminó el bachillerato y contó: “Arranqué en el 2013 el taller de carpintería. El primer día no quería volver nunca más porque no me gustaba. Seguí y terminé, arranqué el bachillerato, terminé también y actualmente me encuentro trabajando en Basso a través de un proyecto que la Municipalidad estableció con la empresa”.